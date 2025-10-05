Cette invention espagnole va mettre fin aux tristement célèbres « guillotines à motards »

Les infrastructures routières ont parcouru un sacré chemin ! Des simples voies rudimentaires du Moyen Âge aux autoroutes sophistiquées d’aujourd’hui, l’objectif est resté le même : faciliter les déplacements et, surtout, protéger les usagers. C’est dans cet esprit que les glissières de sécurité ont vu le jour il y a 40 ans. Le paradoxe ? Ces équipements censés nous protéger sont devenus l’ennemi mortel des motards, au point de gagner le triste surnom de « guillotine à motards ». Cette invention espagnole pourrait changer la donne pour la sécurité routière et les motards en particulier.

Le cauchemar des motards : quand un dispositif de sécurité devient un piège

Ce qui sauve un automobiliste peut tuer un motard. C’est aussi simple et terrible que ça. En effet, les glissières classiques se composent d’une barre en acier fixée sur des poteaux, laissant un espace béant d’environ 50 cm entre le rail et le sol. Lors d’une chute, le motard qui glisse est projeté sous cette barrière, ou ses jambes passent dans cet espace. Résultat ? Des blessures graves, souvent mortelles, même à vitesse modérée. Pire encore, les poteaux qui maintiennent la glissière se transforment en véritables guillotines lors d’un impact à grande vitesse. Un constat accablant qui fait de ces équipements l’un des principaux responsables d’accidents graves chez les deux-roues. Depuis des décennies, la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère) réclame sans relâche l’installation de lisses basses ou de rails de protection pour combler ce vide jusqu’au sol. Afin de pallier à ce défi de sécurité pour tous les usagers, une entreprise valencienne a imaginé une solution révolutionnaire.

Quand la route prend la voie de l’intelligence

Il était temps que nos infrastructures routières passent elles aussi à l’ère de la technologie intelligente ! L’entreprise espagnole Metalesa a créé Plugsmartpro, un dispositif innovant qui combine signalisation et prévention active des accidents. Grâce à ses capteurs intelligents, le système permet aux autorités de collecter en temps réel des données sur les facteurs de risque. Et le plus intéressant ? Il s’installe directement sur les glissières existantes ou neuves, qu’elles soient en béton ou métalliques (types bionda ou trionda).

Plugsmartpro : une vraie réponse aux défis de sécurité et maintenance

Les accidents ne mettent pas seulement en danger des vies. Ils dégradent aussi les infrastructures. Ce qui fait exploser le budget liés aux travaux de maintenance. C’est un véritable cercle vicieux où les routes abîmées génèrent plus d’accidents, qui les abîment encore plus, et ainsi de suite. L’innovation de Metalesa n’est pas passée inaperçue en Espagne. L’ACEX (Association des sociétés de conservation et d’exploitation des infrastructures) a décerné un prix au PDG pour avoir révolutionné la maintenance avec Plugsmartpro. L’entreprise a même été sélectionnée dans le programme de marché public innovant du ministère espagnol des Transports et de la mobilité durable. La preuve que cette solution répond à un vrai besoin !

Un engagement pour des routes qui protègent activement

Pour le PDG de Metalesa, la mission est claire : numériser les infrastructures routières. Selon lui, elles ne doivent plus simplement subir les accidents, mais devenir des acteurs de la prévention. Avec Plugsmartpro, les routes « préviennent, communiquent et s’adaptent ». On peut enfin espérer une réduction significative des accidents impliquant des glissières. Et vous, y croyez-vous à cette mobilité sûre, durable et intelligente portée par des innovations comme Plugsmartpro ? Une chose est certaine : il est grand temps que les glissières redeviennent un rempart pour tous, et non plus le bourreau des motards. Plus d’informations sur metalesa.com. Que pensez-vous de cette innivation pour les glissières de sécurité ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .