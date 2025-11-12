Cette invention française permet d’éteindre une voiture électrique en feu en moins de 10 min

Renault a développé un système permettant de venir à bout rapidement d’un incendie de voiture électrique. Baptisé Fireman Access, celui-ci promet de réduire considérablement la quantité d’eau nécessaire à une telle intervention.

Marc Odilon Follow on X Envoyer un courriel 12 novembre 2025Dernière mise à jour: 11 novembre 2025
Extinction d'un incendie de véhicule par un pompier.
Renault a développé et mis en libre accès son Fireman Access pour faciliter l'extinction d'un incendie de batterie électrique sur un véhicule. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

En matière de risque d’incendie, les véhicules électriques ne sont pas plus dangereux que leurs homologues thermiques. J’ai remarqué que, ces dernières années, les constructeurs s’efforcent de concevoir des modèles de plus en plus sûrs, et ce, en dépit de l’utilisation de batteries au lithium qui sont réputées pour leur sensibilité à la chaleur. Pour réduire significativement les risques d’incendie, les constructeurs, comme Renault, optent pour des conceptions ingénieuses allant de l’utilisation de cellules renforcées à l’ajout de systèmes de gestion thermique de haute efficacité. La technique du compartimentage des cellules est aussi devenue de plus en plus courante. Elle consiste à isoler les modules d’alimentation pour éviter la propagation d’un incendie d’une cellule à l’autre.

Une invention française

Par ailleurs, grâce à des capteurs intégrés, il est désormais possible d’être notifié à temps en cas d’anomalie. Ces dispositifs sont notamment déployés afin de surveiller la température, la tension et l’intensité des cellules. Pour améliorer davantage la sécurité des véhicules électriques, la marque au losange a récemment présenté lors du Renault Group Safety Day, en Espagne, une technologie baptisée Fireman Access. Comme son nom l’indique, celle-ci permet aux pompiers d’accéder plus rapidement au compartiment dans laquelle se trouvent les accumulateurs d’une voiture électrique. Le but est de maitriser plus rapidement les incendies en injectant de l’eau sous pression dans ledit compartiment.

Une trappe dans le compartiment de batterie électrique pour éteindre l'incendie plus facilement.
Renault a développé cette trappe appelée Fireman Access pour faciliter l’extinction d’un incendie de batterie électrique par les pompiers. Crédit photo : Renault

Des résultats impressionnants

Lors de la démonstration en Espagne, où près de 200 pompiers ont été présents, le système a permis d’éteindre l’incendie contrôlé d’une Renault Megane E-Tech 100 % électrique en à peine 10 minutes avec seulement 1 300 litres d’eau, contre environ 3 heures et 11 000 litres d’eau habituellement. À noter que cette simulation a été menée en collaboration avec la Centrale d’urgence européenne 112. Comme si cela ne suffisait pas, Renault et ses partenaires ont expérimenté durant l’occasion le système QRescue. Il s’agit d’un code QR appliqué sur le pare-brise. Son rôle est de donner aux équipes de secours des infos vitales telles que l’emplacement de la batterie, des airbags et des zones de découpe, etc.

Une technologie disponible pour tous les constructeurs

Il est intéressant de noter que le brevet relatif à cette invention de Renault a déjà été rendu public. Autant dire que le système Fireman Access peut d’ores et déjà être exploité par d’autres marques. Son déploiement entre dans le cadre du programme Human First du constructeur français, dont le but est de réduire les accidents de la route et d’améliorer les interventions d’urgence. Selon l’association américaine NFPA (National Fire Protection Association), on dénombre en moyenne 25 incendies pour 100 000 véhicules électriques vendus, contre 1 529 pour les véhicules thermiques.

Le système Fireman Access est un orifice pour noyer les batteries en cas d'incendie.
Le Fireman Access est un orifice simple d’accès pour permettre aux pompiers de noyer les batteries en cas d’incendie. Crédit photo : Renault

L’association espagnole des entreprises pour le développement et la promotion de la mobilité électrique (AEDIVE), elle, avance que les véhicules électriques représentent 2,9 cas d’incendie pour 10 000 véhicules vendus, contre 3,1 pour l’essence et 3,7 pour le diesel. Cette invention de Renault pourrait ainsi sauver des vies et limiter les dégâts matériels en cas d’incendie. Plus d’infos : renault.fr. Que pensez-vous de cette innovation pour améliorer l’extinction d’un incendie de batterie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
mundoamerica.com
Source
renault.fr
Tags
Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020 comme journaliste scientifique. Avant que je me lance dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires… Voir plus »
