Cette invention française permet d’éteindre une voiture électrique en feu en moins de 10 min

En matière de risque d’incendie, les véhicules électriques ne sont pas plus dangereux que leurs homologues thermiques. J’ai remarqué que, ces dernières années, les constructeurs s’efforcent de concevoir des modèles de plus en plus sûrs, et ce, en dépit de l’utilisation de batteries au lithium qui sont réputées pour leur sensibilité à la chaleur. Pour réduire significativement les risques d’incendie, les constructeurs, comme Renault, optent pour des conceptions ingénieuses allant de l’utilisation de cellules renforcées à l’ajout de systèmes de gestion thermique de haute efficacité. La technique du compartimentage des cellules est aussi devenue de plus en plus courante. Elle consiste à isoler les modules d’alimentation pour éviter la propagation d’un incendie d’une cellule à l’autre.

Une invention française

Par ailleurs, grâce à des capteurs intégrés, il est désormais possible d’être notifié à temps en cas d’anomalie. Ces dispositifs sont notamment déployés afin de surveiller la température, la tension et l’intensité des cellules. Pour améliorer davantage la sécurité des véhicules électriques, la marque au losange a récemment présenté lors du Renault Group Safety Day, en Espagne, une technologie baptisée Fireman Access. Comme son nom l’indique, celle-ci permet aux pompiers d’accéder plus rapidement au compartiment dans laquelle se trouvent les accumulateurs d’une voiture électrique. Le but est de maitriser plus rapidement les incendies en injectant de l’eau sous pression dans ledit compartiment.

Des résultats impressionnants

Lors de la démonstration en Espagne, où près de 200 pompiers ont été présents, le système a permis d’éteindre l’incendie contrôlé d’une Renault Megane E-Tech 100 % électrique en à peine 10 minutes avec seulement 1 300 litres d’eau, contre environ 3 heures et 11 000 litres d’eau habituellement. À noter que cette simulation a été menée en collaboration avec la Centrale d’urgence européenne 112. Comme si cela ne suffisait pas, Renault et ses partenaires ont expérimenté durant l’occasion le système QRescue. Il s’agit d’un code QR appliqué sur le pare-brise. Son rôle est de donner aux équipes de secours des infos vitales telles que l’emplacement de la batterie, des airbags et des zones de découpe, etc.

Une technologie disponible pour tous les constructeurs

Il est intéressant de noter que le brevet relatif à cette invention de Renault a déjà été rendu public. Autant dire que le système Fireman Access peut d’ores et déjà être exploité par d’autres marques. Son déploiement entre dans le cadre du programme Human First du constructeur français, dont le but est de réduire les accidents de la route et d’améliorer les interventions d’urgence. Selon l’association américaine NFPA (National Fire Protection Association), on dénombre en moyenne 25 incendies pour 100 000 véhicules électriques vendus, contre 1 529 pour les véhicules thermiques.

L’association espagnole des entreprises pour le développement et la promotion de la mobilité électrique (AEDIVE), elle, avance que les véhicules électriques représentent 2,9 cas d’incendie pour 10 000 véhicules vendus, contre 3,1 pour l’essence et 3,7 pour le diesel. Cette invention de Renault pourrait ainsi sauver des vies et limiter les dégâts matériels en cas d’incendie. Plus d’infos : renault.fr. Que pensez-vous de cette innovation pour améliorer l’extinction d’un incendie de batterie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .