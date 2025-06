Cette invention géniale tranforme en 9 mois les couches pour bébé en compost

Si je vous disais que les couches sales de votre bébé pourraient un jour nourrir vos rosiers, vous me croiriez ? Probablement pas. Et pourtant, c’est l’ambition très sérieuse de la start-up américaine Hiro Technologies, qui vient de lancer les MycoDigestible Diapers, des couches biodégradables boostées aux champignons décomposeurs. Vendues 35 $ (environ 30 €) la semaine en ligne, ces couches révolutionnaires se veulent respectueuses de l’environnement tout en étant douces pour la peau des tout-petits. Une fois usagées, elles ne partent pas à l’incinérateur ni à la décharge, mais dans un petit rituel mycologique : on y ajoute un sachet de spores prévu à cet effet… et hop, en neuf mois approximativement, elles se transforment en véritable terre végétale. Une innovation bien en phase avec les enjeux soulignés par notre-environnement.gouv.fr, qui rappelle que chaque citoyen produit en moyenne 525 kg de déchets par an, dont une bonne part en couches pour les jeunes parents. Découverte.

Une idée née des champignons… et du bon sens

Les couches jetables classiques, aussi pratiques soient-elles, posent un problème écologique colossal. Fabriquées à base de plastiques issus du pétrole, elles mettent jusqu’à 500 ans à se décomposer dans les décharges. Résultat : le tout premier bébé ayant porté une couche jetable dans les années 1960 contribue peut-être encore aujourd’hui au volume de nos sites d’enfouissement ! Avec les MycoDigestible Diapers, Hiro Technologies change complètement la donne. Leur secret ? Des champignons décomposeurs, capables de digérer les polymères présents dans les couches. Chaque couche est fournie avec un petit sachet de spores fongiques à ajouter après usage. L’humidité naturelle active ces micro-organismes, qui se mettent au travail : ils sécrètent des enzymes spéciales, capables de rompre les liaisons carbones du plastique pour les transformer en matière organique. De plus, la couche elle-même est composée de coton non blanchi et de pâte de bois issue de forêts gérées durablement. Bref, c’est aussi bien pensé pour la planète que pour les fesses de bébé.

Et, côté odeurs, cela donne quoi ?

C’est la question que tout le monde se pose, non ? Eh bien, Hiro Technologies y a pensé aussi. Les MycoDigestible Diapers sont livrées avec un petit bac hermétique et aéré, conçu pour favoriser la décomposition tout en limitant les mauvais effluves. Grâce à l’action des champignons, les odeurs d’ammoniaque et d’acide urique sont rapidement neutralisées. Une aubaine pour les parents qui redoutent la « poubelle qui pue »… et une belle alternative au traditionnel sac plastique scellé à triple nœud qu’on enterre discrètement au fond de la benne !

Des couches moins polluantes et actives, en voilà une belle idée ?

Le concept d’Hiro Technologies, étant que leurs couches ne sont pas seulement moins polluantes : elles sont actives dans leur propre décomposition. Elles participent à leur fin de vie, littéralement. Et ça, avouez que c’est quand même assez fort. Alors oui, elles sont un peu chères pour l’instant, et pas encore disponibles en Europe… mais avouons que voir une couche sale se transformer en terreau en neuf mois, c’est juste une idée géniale, non ?

En France, nous avons le site Coco Couches qui propose un service de lavage de couches, même si le principe est assez différent de celui d’Hiro Technologies. Et vous ? Que pensez-vous de cette solution ? Seriez-vous prêts à l’adopter si elle était disponible en France ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !