Cette invention japonaise promet de réduire la consommation de votre climatisation de 50 %

Avec les canicules à répétition, de plus en plus de ménages s’équipent de climatiseurs. Et pourtant, ces appareils peuvent consommer beaucoup d’électricité, surtout s’ils sont utilisés fréquemment et à pleine puissance. Selon l’ADEME, la consommation électrique d’un système de climatisation oscille entre 1 500 et 2 500 W par heure, soit entre 1,5 et 2,5 kWh. Au Japon, une entreprise nommée CONTINEWM Co.,Ltd a conçu un système révolutionnaire, permettant de réduire la consommation énergétique de la clim et de rafraîchir plus efficacement l’intérieur d’un logement. Adapté à presque tous les modèles de climatiseurs existants sur le marché, celui-ci est constitué de filets en forme de nid d’abeille, fabriqués à partir de matériaux en céramique naturelle. Actuellement, plusieurs entreprises dans le pays l’utilisent. Présentation !

Amélioration de l’efficacité de l’échange thermique

CONTINEWM Co.,Ltd affirme que ce système améliore l’efficacité de l’échange thermique. La société japonaise explique que l’échangeur de chaleur (condensateur) et le panneau isolant de la clim sont chargés positivement, en raison du frottement avec l’air dû à la rotation du ventilateur. Ainsi, lorsque l’appareil est chargé, le flux d’air est perturbé et ne fonctionne pas comme prévu, diminuant l’efficacité de l’échange thermique. En installant le CONTINEWM devant l’échangeur de chaleur du climatiseur, ce dernier ne serait pas affecté par l’électricité statique et pourrait atteindre l’efficacité d’échange thermique initialement prévue. Selon eux, les filets sont toujours maintenus à un potentiel négatif, supprimant la génération de charges positives et faisant passer l’air à un état de charge nulle, explique le magazine Clubic et Capital.

Installation et entretien faciles

L’entreprise japonaise affirme que le CONTINEWM est facile à entretenir, car il suffit de dépoussiérer les filets avec un chiffon. De même, son installation peut se faire en toute simplicité, quel que soit le type de clim utilisé. Pour un modèle split, par exemple, il suffit d’ouvrir le couvercle avant et de placer deux pièces de filets (découpés au préalable en 1/4) sous les filtres gauche et droit. Pour un climatiseur au sol, il faut juste découper les filets à la même taille que le filtre, les connecter et les fixer à l’arrière de ce dernier. Aucune construction n’est nécessaire pour l’installation, selon la société japonaise, et qu’on peut tout à fait installer le CONTINEWM pendant que la clim est en marche. Elle ajoute que des améliorations ont été apportées pour le rendre plus léger et plus flexible.

Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 50 %

Comme susmentionné, utiliser ce filtre sur une clim permet de réduire la facture d’électricité. CONTINEWM Co.,Ltd évoque une réduction allant jusqu’à 50 % de la consommation énergétique d’un appareil. Entre autres, grâce à la récupération d’énergie et à l’élimination de l’électricité statique générée par le fonctionnement de ce dernier. Par ailleurs, hormis l’économie d’énergie, le CONTINEWM contribuerait également à purifier l’air diffusé dans la pièce et procurerait une meilleure répartition du froid.

De (trop) belles promesses ?

Comme l’a expliqué Marc dans cet article, les filets seraient capables de transformer en gouttelettes plus fines les groupes de molécules d’eau suspendus dans l’air. À l’heure où j’écris ces lignes et sauf erreur de ma part, il n’existe aucune étude indépendante pour valider les (trop) belles promesses du constructeur.

Une invention à suivre ?

En outre, l’air serait moins chargé en odeurs et en poussières lorsqu’il entre en contact avec ce système. « Tant que le climatiseur fonctionne, les économies d’énergie et le confort sont maintenus simultanément, d’où son nom de CONTINEWM (continu) », explique l’entreprise japonaise. Qu’en pensez-vous ? Info ou intox ? Plus d’informations sur continewm.com. Connaissiez-vous ce filtre pour climatiseurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .