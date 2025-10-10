Cette invention va mettre fin aux collisions des oiseaux sur les lignes électriques

Un drone équipé de lucioles artificielles installe désormais des dispositifs anticollisions sur les lignes électriques, réduisant drastiquement les risques mortels pour les oiseaux.

Un drone spécialisé dans la pose de fireflies sur des cables afin de protéger les oiseaux. Crédit photo : Marc Dennys pour Skydrone Robotics (capture d'écran vidéo Facebook)

Il est un fléau pour la biodiversité que nous ignorons souvent : les collisions d’oiseaux avec les lignes électriques. Et pourtant, selon cet article publié par France 3 Régions, elles représentent de 15 à 20 chocs mortels par an rien qu’en Côte-d’Or. Des chiffres également attestés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Pour répondre à ce problème, la société française Skydrone Robotics a développé l’Avidrone, un drone spécialisé capable d’installer des dispositifs appelés fireflies (lucioles en anglais). Ces petits fanions lumineux, fixés tous les 15 mètres, rendent les câbles visibles aux rapaces et aux cigognes, évitant ainsi leur électrocution. Le programme est déjà déployé sur plusieurs kilomètres à Beaulieu, en Côte-d’Or, avec le soutien d’Enedis et de la LPO. Pour découvrir cette innovation en détail, rendez-vous aussi sur le site officiel de Skydrone Robotics. Je vous la présente immédiatement.

Une solution rapide et écologique

Jusqu’à présent, installer ces fireflies nécessitait des nacelles, des engins lourds et surtout du temps. Le procédé n’est pas nouveau, mais son installation était fastidieuse. Or, avec l’Avidrone, la pose se fait désormais par les airs : le drone approche la ligne, accroche la luciole, et repart sur le prochain câble. Résultat ? Une opération plus rapide, moins coûteuse et surtout respectueuse des sols, puisqu’il n’est plus nécessaire de traverser champs ou zones sensibles avec des camions.

Un drone et son pilote.
Un drone spécialisé dans la pose de balises sur les câbles pour la protection des oiseaux. Crédit photo : SKYDRONE ROBOTICS (capture d’écran vidéo YouTube)

Des enjeux vitaux pour la biodiversité

Les collisions concernent surtout les grands oiseaux : cigognes, buses variables, grands-ducs ou encore faucons pèlerins. Pour certaines espèces fragiles, la perte d’un seul individu peut compromettre toute une population locale. En rendant les câbles plus visibles, les fireflies réduisent drastiquement ce risque. La LPO rappelle que les jeunes oiseaux, encore inexpérimentés, sont les plus vulnérables lors de leurs premiers vols ou pendant les migrations. Le déploiement de ces dispositifs est donc crucial, notamment autour des zones de reproduction et de passage migratoire.

Un drone et un camion de service Enedis.
Skydrone Robotics a développé Avidrone pour déposer des balises de protection des oiseaux sur les cables. Crédit photo : Skydrone Robotics (capture d’écran vidéo Facebook)

Comparatif : avant et après l’arrivée des drones

Méthode d’installation Avant : moyens lourds Maintenant : Avidrone
Matériel utilisé Nacelles, camions, équipes au sol Drone compact, pilote certifié
Impact environnemental Dégradations des sols, dérangement de la faune Zéro intrusion au sol
Coût estimé Plus élevé (logistique importante) Environ 400 000 € pour 20 km en 2 ans
Rapidité Plusieurs jours pour quelques km Quelques heures pour la même distance
Sécurité Risque pour les techniciens Risque limité grâce au drone

Le drone anticollision, une innovation décisive ?

La réponse semble évidente : oui. En associant technologie et protection de la biodiversité, l’Avidrone ouvre une nouvelle voie pour concilier infrastructures humaines et faune sauvage. Certes, le coût reste important (près de 400 000 € pour équiper 20 km), mais les bénéfices écologiques sont majeurs. Enedis prévoit déjà de généraliser le dispositif en Bourgogne-Franche-Comté, et pourquoi pas demain dans toute la France.

Comme pour d’autres inventions que nous vous présentions récemment, la technologie prouve ici qu’elle peut se mettre au service du vivant plutôt que l’inverse. Et vous, seriez-vous prêt à soutenir la généralisation du drone anticollision de Skydrone Robotics pour protéger nos oiseaux migrateurs ? Une précision, un retour terrain ou une remarque constructive ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Votre expertise nous est précieuse. Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Skydrone-robotics.comFacebook.com/watch
Source
France3-regions.franceinfo.fr
Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
