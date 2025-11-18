Cette machine à laver fonctionne sans électricité et lave votre linge avec 50 % d’eau en moins

Et si laver son linge ne nécessitait plus ni prise électrique, ni avalanche de litres d’eau ? Cette petite machine pourrait bien tout changer.

Nathalie Kleczinski 18 novembre 2025
Une machine à laver manuelle.
Une machine à laver le linge manuelle pensée pour les zones hors réseau. Crédit photo : The Washing Machine Project (capture d'écran vidéo Facebook)

Depuis le 5 avril 2024, un arrêté officiel publié sur Legifrance rappelle l’importance d’indiquer clairement l’étiquette énergie des lave-linges, désormais obligée de mentionner non seulement l’électricité mais aussi la consommation d’eau. De plus et selon EDF et Fournisseurs-Électricité, un lave-linge moderne consomme typiquement ~100 kWh/an et ~50 litres d’eau par cycle. Vous allez rapidement comprendre pourquoi l’invention dont je vais vous parler aujourd’hui fait tant parler d’elle. En effet, je vous présente Divya, la machine à laver manuelle du Washing Machine Project : une petite révolution accessible, portable, et surtout sans électricité, dont le prix n’est pas encore communiqué mais qui vise avant tout les communautés les plus vulnérables. L’appareil, que vous pouvez directement découvrir sur le site officiel du projet : The Washing Machine Project, promet 50 % d’eau en moins et 75 % de temps économisé par rapport au lavage à la main. Une idée qui m’aurait bien servi lors de mes lessives improvisées en vacances… Présentation.

Comment fonctionne la machine Divya ?

Divya, c’est un peu la machine à laver minimaliste que l’on rêverait tous d’avoir en dépannage : un tambour en acier inoxydable, une manivelle pour l’actionner, et zéro kilowatt consommé. Autrement dit, même en cas de coupure de courant (ou de disjoncteur trop capricieux, comme cela arrive parfois…), elle continue de tourner sans broncher. L’invention n’est pas seulement ingénieuse : elle est modulaire, livrée « à plat » comme un meuble suédois, facile à monter et surtout réparable localement. Une philosophie très proche du bon sens : moins de pièces, moins de pannes, moins de dépendance à un SAV hors de prix. Et, parce que le lavage du linge reste un geste très gourmand en eau, Divya réduit la consommation d’environ 50 %. C’est un point particulièrement important dans un monde où l’accès à l’eau reste un défi pour plusieurs milliards de personnes. Une machine qui réconcilie sobriété, autonomie et efficacité… je valide totalement !

Des femmes utilisent la machine Divya.
Un lave-linge qui permet d’économiser de l’eau et du temps. Crédit photo : The Washing Machine Project (capture d’écran vidéo YouTube)

Pourquoi Divya change vraiment la vie des utilisateurs ?

  • Moins d’eau utilisée : idéal dans les zones arides, mais également pour limiter nos factures d’eau.
  • 75 % de temps gagné : ce qui laisse un peu plus de temps pour les loisirs ou le travail, soyons fous
  • Pas d’électricité : utile dans les zones sans réseau, mais aussi en mode camping ou tiny house.
  • Transportable : une poignée, un tambour, hop, c’est parti.
  • Réparable localement : pas besoin de pièces propriétaires hors de prix.
  • Idéal en contexte humanitaire : déjà déployé dans 13 pays.

Pour les curieux, j’avais d’ailleurs publié un article sur les économies d’eau et d’électricité avec les lave-linges traditionnels : nous vous en parlions déjà dans cet article : 7 astuces pour faire des économies avec son lave-linge.

Divya : une invention qui répond vraiment au besoin ?

L’objectif du Washing Machine Project n’a jamais été de concurrencer nos machines modernes, mais d’offrir une solution réaliste aux personnes vivant sans infrastructure électrique fiable. Et, en ce sens, Divya coche toutes les cases : elle allège la charge mentale (et physique), réduit la consommation d’eau, et permet aux femmes, souvent responsables du lavage dans les pays concernés, de retrouver du temps pour travailler, étudier ou simplement souffler un peu. Bien sûr, la capacité est plus limitée et il faut un point d’eau.

Démonstration de l'utilisation de la machine à laver à la population.
Une machine à laver pensée pour les zones rurales hors réseau. Crédit photo : The Washing Machine Project (capture d’écran vidéo Facebook)

Pourtant, pour les zones rurales, les camps de déplacés ou les régions hors réseau, c’est une petite révolution bien réelle. Pour en savoir davantage sur le concept : rendez-vous sur thewashingmachineproject.org. Alors, est-ce que cette machine sans électricité pourrait un jour s’inviter dans nos maisons françaises, en complément ou pour les situations d’urgence ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
Thewashingmachineproject.org
Nathalie Kleczinski Follow on X Envoyer un courriel 18 novembre 2025
Nathalie Kleczinski

Journaliste passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent… Voir plus »
