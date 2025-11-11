Cette maison est chauffée par 7 panneaux solaires thermiques Sunaero Solar Brother 3500 W

On ne va pas se mentir, en 2025, nous cherchons tous des solutions pour réduire notre dépendance énergétique, et par conséquent, nos factures parfois exorbitantes ! Ainsi l’idée de se chauffer intégralement grâce au soleil peut sembler futuriste, mais elle existe. C’est le système Sunaero de Solar Brother, primé au concours Lépine 2025, une solution de chauffage solaire aérothermique qui vous permettrait d’atteindre l’autonomie énergétique. Avec un budget approximatif de 6 500 € pour l’équivalent de 7 panneaux (deux modules de trois panneaux de 3 000 W + un panneau de 500 W), vous pourriez tirer un trait sur vos factures après amortissement !

Le principe est simple : capter la chaleur du soleil pour souffler de l’air chaud dans votre maison, sans consommer le moindre kilowatt du réseau. On appelle ceci une solution, solaire thermique ! Le concept Sunaero, présenté en détail sur le site officiel Solar Brother et dont nous vous en avions déjà parlé dans cet article, ou dans celui-ci ! Je dois avouer que, dans mon jardin à Réau, j’imagine déjà l’installation discrètement posée au sud, juste à côté de mes abeilles qui profitent de la chaleur autant que moi ! Intéressés par ce concept ? Je vous en dis davantage dans cet article.

Un chauffage solaire autonome pensé pour les surfaces importantes

Le système Sunaero se compose de panneaux aérothermiques capables de produire chacun jusqu’à +20 à +40 °C d’air chaud par rapport à l’extérieur, propulsé à 200 m³/h selon l’ensoleillement. Le module de 3 panneaux (1 500 W) est proposé à 2 575,90 € (prix actuel), et il est possible d’en connecter plusieurs sur un même pilote. Pour atteindre 3 500 W, on assemble donc deux modules 3 panneaux (3 000 W) et un panneau 500 W, soit environ 6 500 €. Installés sur une façade sud, ces panneaux chauffent gratuitement l’air de la maison dès que le soleil pointe le bout de son nez. Dans une pièce froide, un bureau de mairie mal isolé ou un abri de jardin comme le mien, le gain peut être spectaculaire.

Un fonctionnement simple et malin au quotidien

Le Sunaero fonctionne en totale autonomie grâce à un petit panneau photovoltaïque de 32 W. Le thermostat intégré gère la température, l’hygrométrie, la ventilation, le mode séchage et bientôt même le pilotage à distance via une application mobile. En clair : vous partez travailler, et le panneau chauffe ou déshumidifie votre pièce sans que vous n’ayez rien à faire. J’aime particulièrement l’idée de pouvoir sécher du linge, du bois ou même des plantes en profitant d’une énergie totalement gratuite.

Ce qu’il faut retenir en bref

Chauffage autonome, gratuit et solaire

Jusqu’à +40 °C d’air chaud soufflé

Installation réalisable en 3 heures

Module 3 panneaux 1 500 W : 2 575,90 € (en promotion actuellement)

Panneau 500 W : 1 395,90 € (en promotion actuellement)

Investissement global 3 500 W : environ 6 500 €

Idéal pour compléter un chauffage existant

Éligible aux principes du chauffage solaire thermique reconnus par l’ADEME

Une maison chauffée par 7 panneaux Sunaero, est-ce réaliste ?

Oui, et plus encore : c’est une solution pertinente pour tous ceux qui veulent réduire leur facture de chauffage sans installer une grosse pompe à chaleur. Avec 3 500 W de puissance solaire, une façade bien orientée et une maison correctement isolée, le Sunaero devient un excellent système d’appoint, capable de maintenir une température agréable tout en limitant l’humidité. Le solaire thermique reste d’ailleurs une technologie reconnue et encadrée, comme le rappellent Service Public et l’ADEME. Pour en savoir plus ou suivre les évolutions du système, retrouvez les détails sur le site officiel : solarbrother.com. Alors, installeriez-vous vous aussi 7 panneaux Sunaero pour profiter d’un chauffage gratuit toute l’année ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !