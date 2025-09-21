Cette maison imprimée en 3D avec de la terre est aussi solide que du bêton

Cela fait déjà un moment que l’impression 3D trace son chemin dans l’industrie de la construction. On se souvient, par exemple, des maisons sorties de terre en 18 heures seulement au Portugal ou encore de la prouesse architecturale de cet édifice de 600 m² en Allemagne, surnommée la Wavehouse. Grâce à Lib Work, société japonaise, l’impression 3D des bâtiments se construit désormais sur des bases plus durables avec la terre comme matériau. Son modèle de maison : Lib Earth House est la maison témoin de ce nouveau procédé choc. Le béton considéré comme le matériau indispensable pour les structures de grandes envergures comme les fondations en est entièrement écarté.

Adieu béton, place à la terre…

Lib Work n’est pas un pionnier en ce qui concerne la réalisation des bâtiments grâce à l’impression 3D. Cependant, il se démarque en se passant volontairement de béton dans son processus de construction. Pour ce faire, les concepteurs ont pensé à une association terre, chaux et fibres naturelles dès la fondation. Le résultat a donné une maison de plain-pied d’une superficie de 100 m². En effet, jusqu’à présent, les constructions en 3D ont toujours mis le béton au cœur du processus. L’entreprise japonaise ne s’est pas contenté de renier le béton, elle a aussi développé une technologie permettant d’obtenir la résistance et la maniabilité nécessaires au matériau de construction.

Lib Earth House Modèle B : caractéristiques

La construction de cette maison a nécessité un partenariat entre Lib Work Co Arup et Wasp, fabricant de l’imprimante 3D utilisée. La principale caractéristique de cette maison, vous l’imaginez un peu, est sa recyclabilité en fin de vie. Mais concentrons-nous un peu plus sur ses éléments clés :

Fondations et murs : mélange à base de terre,

Structure : ossature bois

Pièces : coin salon/salle à manger, salle de bain, cuisine, toilettes, etc.

Environnement extérieur : cour avec espace naturel

Technologie : batterie Powerwall de Tesla + panneaux solaires

Style : moderne

Construction 3D : avenir du BTP et de Lib Work

Ce qu’on apprécie dans l’impression 3D, c’est sa rapidité d’exécution, ses coûts abordables et son utilisation raisonnée des matériaux, que ce soit du béton ou simplement de la terre. Cette méthode à elle seule ouvre un bel avenir dans la construction, notamment en réduisant son impact environnemental. Pour Lib Work, le fait que la 3D permette de créer des formes impossibles autrement est une voie vers la personnalisation à l’extrême des habitations, et même d’autres types de bâtiments.

Clairement, avec eux, vous pouvez enfin construire votre maison de rêves, même si elle est inspirée de votre animé préféré. Résolument tournée vers l'avenir, l'entreprise pense déjà à un projet de construction sur Mars. Plus d'informations sur libwork.co.