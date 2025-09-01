Cette nouvelle fonction de Waze prédit précisément la nature des contrôles radars, mais…

On ne la présente plus, Waze l’application de navigation Google qui permet d’obtenir les meilleurs itinéraires pour éviter les embouteillages. Elle est surtout, celle qui a révolutionné l’utilisation des GPS avec sa super communauté d’utilisateurs actifs. En France, 17 millions de personnes l’ont adopté depuis 2009. Si on l’aime avant tout, c’est pour les informations en temps réel sur le trafic et sa fonction « détection » de radars. Maintenant, la référence des applications GPS améliore son système de détection de radars pour donner des précisions sur leur nature, une nouveauté annoncée dans leur newsletter, édition du 28 août 2025. Décryptage.

Les radars : un outil indispensable sur route

Si les automobilistes les craignent, ces dispositifs de contrôle ont grandement contribué à la baisse de la mortalité sur les routes. Même si la conséquence immédiate, c’est une amende, le but est avant tout d’améliorer l’attitude au volant des conducteurs. Des radars fixes aux radars intelligents, cet appareillage se réinvente sans cesse pour traquer toujours plus de contrevenants. Excès de vitesse, violation des feux tricolores ou encore négligence du port de ceinture de sécurité, tant d’infractions repérées par les radars. On comprend bien pourquoi le contrôle routier ne peut plus s’en passer.

La fonctionnalité Waze qui attend les utilisateurs

Waze déclare dans sa newsletter : « Les nouveaux types de radars de Waze vous permettent de conduire en toute connaissance de cause et de vous adapter à ce qui vous attend ». C’est donc avant tout et presque toujours dans une optique de prévention que l’application de référence a mise en place ces nouveautés. Que sont-elles ? À la simple signalisation des zones de danger sur la route, elle a ajouté 12 autres émoticônes qui permettent de préciser la nature des radars que voici :

Vitesse

Feu rouge

Vitesse + feu rouge

Stop

Voie réservée

Voie de covoiturage

Voie de bus

Téléphone portable

Bruit

Distance de sécurité

Ceinture

Police mobile

Tout a été pensé pour inciter les conducteurs à bien se tenir, mais également à éviter des malus qui ont un impact direct dans leur poche.

Pourquoi les utilisateurs français doivent l’oublier ?

Comme tous les autres utilisateurs du monde, les Français se réjouissaient déjà de cette nouveauté qui confirme la place de Waze dans le guidage GPS. Mais c’était sans compter sur la législation française plutôt claire à ce sujet : «… d’interdire la détention, le transport et l’usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d’une amende de 1 500 € et d’un retrait de six points du permis.

Si Waze a révolutionné l’usage du GPS, il ne pourra pas changer les restrictions sur ce type d’application dans l’hexagone. Toutefois, ce qui est bien permis, c’est l’aide à la conduite, les informations sur le trafic en temps réel ou l’utilisation de caméra embarquée à usage personnel. Plus d’informations : play.google.com. Vous réjouissiez-vous déjà de cette nouveauté Waze jugée par certains comme la plus utile ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .