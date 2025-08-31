Cette technologie permet de prédire les tsunamis plus efficacement que jamais

Si les tsunamis peuvent se former suite à des glissements de terrain, des éruptions volcaniques ou des impacts de corps céleste, 80 % de ces catastrophes naturelles sont causées par des tremblements de terre, selon le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Pour avertir les populations menacées par ces catastrophes naturelles, il est donc indispensable de prédire plus efficacement les séismes. Pourtant, malgré les progrès réalisés par les sismologues et les géomagnéticiens, et la présence de sismomètres dans de nombreuses parties du globe, la prédiction des tremblements de terre est restée extrêmement complexe pendant plusieurs décennies. Actuellement, une technique s’appuyant sur les changements du champ de gravitation permet de détecter rapidement les séismes. Par ailleurs, une technologie développée par la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) est capable de prédire la formation d’un tsunami en quelques secondes.

Le changement du champ de gravitation

Pour prédire les tremblements de terre et les tsunamis, une équipe internationale de scientifiques s’est penchée sur le champ de gravitation. En effet, lors d’un séisme, des roches sont déplacées et comprimés, entraînant des changements au niveau de ce dernier. Bien que les modifications soient extrêmement faibles, elles peuvent être détectées grâce à des gravimètres et s’effectuent à 300 000 km/s (vitesse de la lumière), tandis que les ondes sismiques se déplacent à 10 km/s au maximum. Ce qui permet à un sismomètre placé à environ un millier de kilomètres de l’épicentre d’un tremblement de terre de donner une alerte quelques minutes avant les premières secousses. D’autre part, l’évaluation des changements du champ de gravitation et celle des ondes liées à ceux-ci réduisent significativement la durée nécessaire pour estimer la puissance d’un séisme et, par conséquent, les risques de formation de tsunami. En d’autres termes, il est possible de déterminer rapidement si des populations sont menacées par un raz-de-marée et de prendre des mesures adaptées. À noter que les détails relatifs aux recherches menées par l’équipe de scientifiques sont disponibles sur science.org.

Une prévision en seulement quelques secondes

Outre la technique basée sur les modifications au niveau du champ de gravitation, la JAMSTEC, comme nous l’avons dit précédemment, a mis au point une technologie innovante pour détecter les tremblements de terre, mais surtout les tsunamis. L’agence nippone a installé des câbles équipés de manomètres au fond de la mer pour évaluer les changements de pression après un séisme et déterminer avec précision la hauteur d’un raz-de-marée. Le dispositif peut réaliser des prévisions en quelques secondes et permet à l’Agence météorologique japonaise d’alerter et d’ordonner rapidement l’évacuation des zones les plus exposées. Pour information, la technologie développée par la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology a déjà fait ses preuves lors d’un séisme qui a frappé la côte d’Hokkaido.

D’autres technologies qui pourraient aider dans les prévisions

Le principal problème des dispositifs conçus pour prédire des tremblements de terre et des tsunamis réside dans le traitement des données liées à ces phénomènes qui peut durer plusieurs heures. Grâce aux recherches réalisées sur les changements du champ de gravitation et au dispositif développé par JAMSTEC, il est devenu possible d’évaluer plus rapidement les risques de formation de raz de marée suite à un séisme et son amplitude.

Cependant, d’autres technologies pourraient aussi contribuer dans la réalisation de prévisions précises et rapides. Il serait possible d’exploiter la vitesse de calcul des ordinateurs actuels et les importantes avancées effectuées dans le domaine de l’intelligence artificielle pour mieux évaluer les séismes et la puissance des tsunamis. Plus d’informations sur jamstec.go.jp. Que pensez-vous de ce dispositif de prévision de tsunamis ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .