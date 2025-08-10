Cette trottinette électrique a une vitesse de pointe de 160 km/h, est-ce raisonnable ?

Il s’agit d’une percée qui suscite autant d’enthousiasme que de préoccupations. Le Turbo est bien plus qu’un simple moyen de transport personnel. C’est une véritable machine de course. Doté d’un moteur double de 24 kW et d’une batterie de 1,8 kWh, il promet une autonomie de 240 km avec une seule charge. Bo prévoit de présenter cette trottinette électrique ultraperformante dans le cadre du Bonneville Speed Week 2025 qui aura lieu du 2 au 8 août prochain dans l’Utah, aux États-Unis. L’objectif est clair pour la start-up britannique : entrer dans le Livre Guinness des records avec la trottinette électrique la plus rapide au monde. Comme indiqué en début d’article, le Turbo possède une vitesse de pointe d’environ 160 km/h.

Un châssis monocoque pour une meilleure longévité

En fait, l’engin emprunte certains éléments du monde de la Formule 1. Il comporte par exemple des prises d’air aérodynamiques qui permettent de refroidir son système électrique. À cela s’ajoute un design métallique robuste à base d’aluminium qui témoigne de la volonté de son concepteur de repousser les limites de la mobilité électrique. Contrairement aux trottinettes électriques conventionnelles, le Turbo est non pliable. Il arbore un châssis monocoque. Bien que cela le rende difficile à ranger et à transporter, Bo justifie cette conception par une volonté de prolonger la durée de vie. À ce propos, elle a annoncé une garantie de sept ans pour la structure métallique du deux-roues.

Une innovation qui suscite le débat

Si le Bo Turbo fascine par ses performances, il inquiète aussi. Les trottinettes électriques sont déjà au cœur de nombreuses controverses dans les villes, où leur usage tend à entrainer une augmentation des accidents. Comme le rapporte notre source, les blessures liées à ces appareils ont presque doublé chaque année entre 2017 et 2022. Introduire un engin capable de rouler à des vitesses dignes d’une autoroute dans un environnement urbain soulève ainsi des questions de sécurité majeures. Bo insiste cependant sur le fait que sa machine n’est pas conçue pour un usage quotidien en milieu urbain. Au lieu de cela, elle consisterait en un prototype destiné à démontrer ce que la technologie peut accomplir.

Déjà en vente…

Pourtant, le Turbo est bel et bien déjà en vente avec un prix qui avoisine les 26 000 €, soit le coût d’une voiture compacte. Un premier client espagnol aurait déjà passé commande, ce qui soulève des interrogations sur les réglementations pour ce type de véhicule. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les autorités devront sans doute se pencher sur la question. Je vous rappelle que les trottinettes ainsi que les vélos électriques sont limités à 25 km/h en France.

L’entreprise fabrique bien entendu des modèles homologués très luxueux à partir de 1 400 € environ. Plus d’informations sur cette marque bo.world. Que pensez-vous de ce modèle pouvant rouler à une vitesse folle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .