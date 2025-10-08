Cette voiture électrique expulse sa batterie comme un missile en cas d’incendie

Au cœur d’un véhicule électrique, se trouve la batterie. Avec un poids compris entre 300 et 600 kg, elle est indispensable au bon fonctionnement de la voiture. Grâce à elle, la transition écologique de nos routes devient envisageable. Si la batterie est la principale source d’avantages (conduite plus douce, plus sûre, et moins polluante), elle peut également présenter un réel risque d’incendie. En cas de combustion, les composants chimiques de la batterie ne feraient qu’intensifier le feu. Bien que ces cas d’incendie de véhicule électrique restent rares, la prévention est de mise en matière de sécurité. C’est dans une optique de prévention que le Centre Chinois de Recherche et de Réparation des Collisions de Véhicules a créé un dispositif permettant d’éjecter la batterie d’un véhicule en cas d’incendie, « tel un missile ». Décryptage.

L’emballement thermique : ce qui se passe lorsqu’une batterie prend feu

Les batteries des véhicules électriques sont, pour la plupart, composées de cellules au lithium-ion. En cas d’emballement thermique, cela peut provoquer un enchaînement de réactions qui augmente considérablement les risques d’incendie. Étant donné leur emplacement dans le véhicule souvent logées, voire, emprisonnées , il est difficile d’éteindre un feu une fois qu’il se déclenche. C’est pour pallier ce problème que le Chinese Vehicle Collision Repair Technical and Research Center (CVCRTC) a développé ce fameux système. Il permet d’expulser une batterie en feu en pleine conduite, à une distance de 3 à 6 mètres du véhicule. L’avantage principal est de sauver la vie des occupants de l’habitacle. Ce dispositif s’attaque donc au principal défi de sécurité lié aux véhicules électriques. La vidéo de démonstration a fait le buzz, preuve que cette solution a de quoi surprendre.

Éjecter une batterie en feu : une fausse bonne idée

Si l’idée part d’une réelle volonté de limiter les risques liés à l’incendie de la batterie, elle omet de prendre en compte de nombreux paramètres de sécurité pour l’environnement extérieur. C’est peut-être cela qui suscite tant d’indignation chez les internautes et chez les constructeurs du véhicule utilisé pour la démonstration. Des questions fondamentales se posent : le « missile », est-il capable de dévier sa trajectoire ? Qu’en est-il de la sécurité des autres usagers de la route ? Même si la source de l’incendie est éloignée, l’objet projeté n’en devient pas moins dangereux pour tout ce qui se trouve sur sa trajectoire, d’autant qu’il est propulsé à une vitesse élevée. Un impact grave est alors à craindre.

Imaginez un tel scénario dans un embouteillage dans lequel les véhicules sont à quelques centimètres les uns des autres. Ou encore, si, par pur hasard, deux véhicules opposés devaient éjecter leur batterie en feu simultanément. Surtout quand on sait que les feux de batteries au lithium-ion sont extrêmement difficiles à éteindre, même sous l’eau. Les pompiers pourraient être rapidement dépassés. Sans compter qu’ils devraient arriver sur les lieux dans la seconde qui suit l’éjection, ce qui est simplement improbable.

Un système qui mérite d’être optimisé

Il est impossible de nier les avantages principaux recherchés lors du développement de ce système d’expulsion : la réduction des dommages matériels et la protection des personnes. En se basant sur ces objectifs, la solution peut être améliorée. C’est là que l’intelligence artificielle (IA) pourrait intervenir pour aider les ingénieurs chinois à l’optimiser. Comme on peut s’y attendre, l’environnement immédiat du véhicule serait pris en compte pour ajuster la force de propulsion et déterminer la trajectoire la plus sûre avant l’éjection. Il est important de rappeler que la démonstration a eu lieu sur un site protégé et équipé d’un système d’extinction.

C’est pourquoi, heureusement, tous les risques évoqués plus haut ont été maîtrisés dans la vidéo. Mais alors, les voies de circulation et les parkings devraient-ils se doter de tels équipements ? On espère une nette amélioration de cette solution d’ici là. Peut-être même que les normes européennes devront évoluer pour encadrer l’accueil d’un tel système sur leurs routes. Alors, convaincu du potentiel de cette solution ou plutôt sceptique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .