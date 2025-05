Chariot Leny, une « brouette » de toiture Bretonne primée au Concours Lépine

Quand on a passé 25 ans à crapahuter sur des toits, on en connaît un rayon sur la pénibilité. C’est le cas de Lény Rabet, artisan couvreur et désamianteur basé à Châtelaudren-Plouagat (Côtes-d’Armor), qui en a eu assez de porter des tonnes de tôle à la force des bras. Résultat ? Une invention brevetée en 2022 : le Chariot Leny, capable de transporter jusqu’à 250 kg sur une toiture inclinée, sans faire hurler vos épaules. Présenté au salon Artibat à Rennes, le chariot a été médaillé d’argent au Concours Lépine 2025. Le prix ? Sur devis, mais les gains de temps (et de lombaires) sont assurément précieux. Présentation.

Une idée née sur les toits, entre deux douleurs d’épaule

Lény Rabet n’est pas ingénieur. Il est simplement un gars malin, avec 25 ans de métier et deux épaules usées. « Un jour, j’en ai eu marre de tout faire à la main », confie-t-il dans une interview accordée à Batirama. Dès 2014, il imagine un chariot de manutention réglable, capable de s’adapter à des pentes jusqu’à 30 %. Il conçoit alors un système sur rails sécurisés, équipé de roulettes personnalisables (freinées, pivotantes ou non) et de pieds réglables pour épouser les toitures en pente. Résultat ? On peut le guider sans effort sur un toit, même avec 250 kilos de matériel dessus. Et, pour prouver sa fluidité, il a même filmé sa petite-fille de 6 ans poussant 130 kg sans difficulté. Qui dit mieux ?

Un vrai gain de temps (et de kilomètres) sur les chantiers

L’efficacité du Chariot Leny ne se limite pas à l’anecdote. Ainsi, elle se mesure en heures de travail et en kilomètres évités. Pour un bâtiment de 500 m², Lény estime qu’un ouvrier marche environ 29 km sans chariot. Avec son invention ? Seulement 6 km. Ce sont 23 km et 20 heures de gagnées sur un seul chantier. Et, une sacrée différence pour le dos des équipes.

Caractéristiques Détail Charge max (toiture/sol) 250 kg sur toit, 500 kg au sol Adaptation pente Jusqu’à 30 % d’inclinaison Système de guidage Rails sécurisés, roulettes modulables Temps de montage 1 h 30 à deux personnes pour 30 m linéaires Polyvalence Couvreurs, désamianteurs, poseurs de panneaux, fumisterie… Prix Sur devis via chariot-leny.fr Récompense Médaille d’argent Concours Lépine 2025

Un outil pensé pour tous les métiers

Ce chariot n’est pas réservé aux couvreurs. Grâce à son plateau modulable, il peut aussi accueillir des exutoires de fumée, ou servir à la pose de panneaux photovoltaïques. L’inventeur a même pensé à l’utiliser au sol, avec des roues adaptées, pour tout professionnel ayant besoin de transporter de lourdes charges avec moins d’efforts. Il propose désormais des kits complets, une formation au montage, voire le montage directement sur chantier par ses équipes.

Comme quoi, une bonne idée née de la douleur peut finir en révolution logistique pour tout un corps de métier. Pour en savoir plus ou demander un devis : chariot-leny.fr. Et vous, imaginez-vous gagner 20 heures et éviter 23 km de manutention grâce au Chariot Leny sur votre prochain chantier ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !