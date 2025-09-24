Chaud l’hiver et frais l’été », Bâtilin dévoile un bloc isolant en lin 100 % français 

On connaît tous le lin pour ses qualités isolantes thermiques et phoniques et plutôt sous la forme de fibres résistantes, légères et élastiques. Mais on ne l’a jamais vu sous la forme de blocs pour la construction, non ? Eh bien, Bâtilin a eu l’idée de génie de transformer le lin, du moins une partie, en un matériau d’avenir : un bloc isolant 100 % français, fait d’anas de lin. Une innovation super intéressante pour l’habitat durable que nous vous proposons de découvrir.

Du déchet au matériau biosourcé

Quand on travaille le lin, on récupère la fibre pour le textile, mais la partie centrale, un peu comme la tige, appelée anas, est souvent mise de côté ou très peu valorisée. D’habitude l’anas sert de litière pour les animaux, de paillis pour les jardins, ou au mieux, de combustible pour les chaufferies. Avouons que ce n’est pas une grande valorisation pour un produit qui représente quand même 50 % du poids de la plante ! Bâtilin a relevé le défi de valoriser les anas en un matériau de construction. En réutilisant ce qui était considéré comme un déchet, ils réduisent le gaspillage et donnent une seconde vie à une ressource naturelle. C’est ça, la vraie économie circulaire !

Un matériau durable et performant

Ce bloc isolant n’est pas juste écolo, il est aussi performant. Fabriqué dans les Hauts-de-France, en collaboration avec la coopérative L.A. Linière, ce matériau affiche une empreinte carbone négative. C’est un argument de taille, surtout avec les nouvelles réglementations comme la RE2020. En effet, ce matériau répond parfaitement à ses exigences :

Confort thermique optimal : il garde la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, pour un bon confort intérieur

Empreinte carbone réduite : on utilise un matériau local, issu de la revalorisation de « déchets ».

Meilleure performance énergétique : c’est un excellent isolant qui aide à réduire la facture de chauffage et de la clim.

Utilisé un matériau biosourcé, c’est bien, mais bien l’utiliser, c’est mieux pour garantir sa qualité et sa durabilité. Ainsi, le bloc est en cours de certification CSTB, une étape importante pour se faire connaître des acteurs de la transition énergétique dans le BTP.

Un bloc ultra-polyvalent

Quelles sont les applications de ce bloc de lin ? Il est adapté pour la rénovation et les projets de construction neuve jusqu’au R+3. Sa mise en œuvre est simple et il s’adapte à de nombreux besoins :

Rénovation : il peut être utilisé pour isoler par l’intérieur ou l’extérieur et il est compatible avec tout type de revêtement.

Construction neuve : il s’intègre facilement avec les menuiseries standards et permet même de cacher des volets roulants.

Travaux : on peut le rainurer aisément pour faire passer les gaines électriques, et il accepte divers enduits (plâtre, chaux … ) et tous types de toitures et planchers.

Bref, c’est un matériau à la fois écologique et pratique qui pourrait bien révolutionner notre façon de construire et de rénover. C’est le genre d’innovation qui peut davantage démocratiser l’utilisation des matériaux biosourcés. Plus d’informations sur le site batilin.fr. Et vous, une maison faite en bloc de lin, ça vous tente ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .