Chery dévoile une batterie à semi-conducteurs d’une autonomie de 1300 km par charge

L’évènement « Global Innovation Conference » de Chery s’est tenu à Wuhu, en Chine, le 18 octobre dernier. Le constructeur automobile chinois a profité de l’occasion pour dévoiler une batterie à semi-conducteurs révolutionnaire qui pourrait théoriquement permettre à une voiture électrique d’avoir une autonomie supérieure à 1500 km par charge dans des conditions optimales. Néanmoins, l’autonomie pratique serait d’environ 1300 km. Cette cellule révolutionnaire a été développée en interne par l’intermédiaire du Chery Solid State Battery Research Institute. Elle accuse une densité impressionnante de 600 Wh/kg. Pour parvenir à un tel exploit, Chery a opté pour un électrolyte solide polymérisé in situ couplé à une cathode à base de manganèse et de lithium.

Un accent sur la fiabilité

En adoptant une telle architecture, la nouvelle batterie à semi-conducteurs du fabricant automobile chinois promet non seulement une densité énergétique élevée, mais aussi une sécurité accrue. À cela s’ajoute une autonomie par charge qui doublerait celle des batteries conventionnelles. En parlant de fiabilité, Chery affirme avoir mené des tests au cours desquels la cellule a subi des épreuves extrêmes telles qu’une perforation avec des clous. Malgré ces conditions rigoureuses, elle n’a ni pris feu ni dégagé de fumée. Autant dire que cette solution développée par la firme chinoise promet une meilleure stabilité par rapport aux batteries traditionnelles à électrolyte liquide.

Bientôt sur le marché ?

En dépit de l’enthousiasme suscité, un certain nombre d’obstacles restent à franchir avant que cette technologie n’arrive sur le marché. Parmi eux, le coût de fabrication demeure assez important. Celui-ci serait effectivement d’environ 2,8 fois plus élevé par rapport à celui des batteries lithium-ion classiques. Et pour cause, l’accumulateur est constitué de matériaux complexes. La capacité de production actuelle qui est encore limitée contribue également à cette hausse. Quoi qu’il en soit, Chery reste optimiste. La nouvelle batterie pourrait faire ses débuts en 2026. L’entreprise a d’ailleurs orienté une part significative de ses investissements vers la R&D.

Mieux faire face aux concurrents

En misant sur l’innovation, le constructeur automobile chinois veut devancer des concurrents comme BYD, CATL ou Toyota, qui prévoient également de se lancer sur le marché des batteries à semi-conducteurs avant la fin de la décennie. L’annonce de cette nouveauté arrive à un moment stratégique pour Chery qui a affirmé avoir exporté un peu plus de 137 600 voitures en septembre dernier, soit une hausse de 26,2 % par rapport à l’année précédente.

À noter que des chercheurs de l’Université Tsinghua, à Pékin, en Chine, ont récemment rapporté avoir mis au point une cellule affichant une densité énergétique de 604 Wh/kg et capable de résister à la perforation ainsi qu’à des températures allant jusqu’à 120 °C. Le moins que je puisse dire, c’est que ces avancées témoignent du progrès constant de la technologie des batteries à semi-conducteurs. Plus de renseignements sur cheryinternational.com. Cette nouvelle technologie de batteries vous fera-t-elle passer à l’électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .