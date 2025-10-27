ChillWise, un panneau isolant qui stocke la chaleur la journée pour la restituer la nuit

Ces étudiants philippins ont fabriqué un panneau de construction innovant qui intègre des mPCM et des déchets agricoles. Baptisé ChillWise, celui-ci réduirait la consommation d'énergie jusqu'à 95 %...

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 27 octobre 2025
2 minutes de lecture
Deux étudiants philippins finalistes du concours James Dyson Award national.
Ces deux étudiants philippins sont finalistes du concours James Dyson national avec leur plaque de construction ChillWise. Crédit photo : James Dyson Award

L’intensification des vagues de chaleur et la flambée des coûts de l’électricité ont incité ces deux étudiants philippins, Jayvimar B. Sumagang et John Joseph P. Banticil, à développer un panneau de construction pas comme les autres. Celui-ci réunit du béton cellulaire léger (BCL), des PCM microencapsulés et des pouzzolanes à base de déchets dans une solution circulaire localisée et peu coûteuse. Baptisé ChillWise, ce panneau innovant serait capable de stocker la chaleur pendant la journée et de la restituer la nuit, réduisant grandement la consommation énergétique. Une solution de climatisation passive adaptée dans les régions tropicales confrontées au stress thermique.

Une combinaison de trois technologies

Selon les concepteurs, ChillWise se distingue des panneaux de construction conventionnels par sa composition, un mélange unique qui permet à la fois le stockage thermique et l’isolation. Comme susmentionné, ce panneau révolutionnaire utilise du béton cellulaire léger (BCL) rempli de minuscules bulles d’air, des matériaux à changement de phase microencapsulés (mPCM), ainsi que des déchets agro-industriels comme des cendres volantes et des cendres de balle de riz. « La cendre de balle de riz forme l’enveloppe du mPCM, remplaçant les matériaux à base de pétrole, tandis que la cendre volante réduit l’utilisation de ciment, minimisant les coûts et les émissions de carbone », expliquent les étudiants. Le BCL, quant à lui, ralentit le transfert de chaleur. Quant aux mPCM, ils absorbent la chaleur lorsque la température intérieure dépasse 32 °C et la restituent lorsqu’elle baisse, maintenant un climat intérieur stable.

Une plaque de construction innovante.
Une plaque de construction capable d’emmagasiner la chaleur et de la restituer la nuit. Crédit photo : Jayvimar B. Sumagang, John Joseph P. Banticil

Des économies d’énergie allant jusqu’à 95 %

Les étudiants philippins ont créé trois prototypes de maisons miniatures pour évaluer les performances thermiques du ChillWise. Le premier serait construit avec du ciment standard, le second avec du BCL et le troisième, avec du BCL intégré au mPCM. D’après les résultats, le panneau présenterait une conductivité thermique de 0,1239 W/m-K et des économies d’énergie allant jusqu’à 95,04 %, par rapport au béton conventionnel. Pour les concepteurs, il rafraîchit naturellement les bâtiments et réduit significativement la consommation énergétique. Ce qui en fait une alternative durable et écologique aux systèmes PCM utilisant des enveloppes à base de pétrole ou des additifs synthétiques. De plus, selon eux, grâce à sa conception modulaire et non structurelle, ChillWise peut facilement être installé sur des murs existants ou dans des bâtiments neufs fonctionnant entièrement sans électricité.

Un fort potentiel dans la construction bas-carbone

Pour les étudiants philippins, ChillWise constitue une solution clé pour la construction résiliente au changement climatique. Ils prévoient prochainement d’intensifier la production de leurs panneaux innovants grâce à des moules préfabriqués et d’étendre les essais sur le terrain dans les logements sociaux, les écoles et les entrepôts frigorifiques. Jayvimar B. Sumagang et John Joseph P. Banticil souhaitent également faire une demande de brevet et adapter leur invention aux normes de construction. « À long terme, ChillWise favorisera la construction de logements neutres en carbone, d’abris résistants aux catastrophes et la rénovation d’îlots de chaleur urbains », indiquent-ils.

Une maquette prototype pour tester le matériau.
Les étudiants ont réalisé de nombreuses maquettes pour leurs tests. Crédit photo : Jayvimar Sumagang (capture d’écran vidéo YouTube)

Pour information, les étudiants ont accédé à la finale du concours The James Dyson Award grâce à leur panneau de construction à changement de phase. Que pensez-vous de ces panneaux de construction à changement de phase ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
jamesdysonaward.orgfacebook.com
Tags
Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 27 octobre 2025
2 minutes de lecture

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page