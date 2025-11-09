Choice et Silmach dévoilent une contraception féminine mécanique, sans produit chimique

Le 19 décembre 1967, la contraception devenait légale en France ! Une avancée importante dans les droits des femmes, qui pouvaient choisir, ou non, de débuter une grossesse. Lorsque l’on parle contraception, on entend « pilule », « stérilet » ou « implant », les trois plus grands types de contraceptions… féminine ! Eh, oui, malgré quelques essais, la contraception masculine n’est, disons-le, pas encore au point. C’est donc à la femme de ne pas oublier sa pilule, ou de faire changer l’implant ou le stérilet ! Certes, l’innovation que je vais vous présenter restera l’apanage de la femme, mais elle pourrait bien bouleverser notre manière de nous protéger ! Et c’est un objet de la taille d’un grain de riz conçu par la start-up néerlandaise Choice associée à la société française Silmach, spécialiste de la micromécanique implantée à Besançon, qui entrera en scène ? Comment un objet minuscule pourrait-il révolutionner, enfin, la contraception ? Réponses dans cet article.

Le mode de contraception imaginé par Choice et Silmach, qu’est-ce que c’est exactement ?

Je vais essayer de vous expliquer simplement comment cette invention géniale fonctionne ! Voici le principe : de minuscules valves sont implantées dans les trompes de Fallope, et activées par un micromoteur électrostatique en silicium. D’après le site officiel Service-Public.fr, les méthodes contraceptives actuelles reposent majoritairement sur des hormones, avec parfois des effets secondaires lourds. Ici, rien de tout cela : le corps reste au repos, sans interaction hormonale ni modification chimique. D’ailleurs les essais cliniques doivent commencer en 2026, et la commercialisation pourrait intervenir vers 2030 ou 2032, selon les créateurs. La Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations sur la contraception, rappelle d’ailleurs l’importance du libre choix pour chaque femme. Cette innovation s’inscrit parfaitement dans cette logique : un choix éclairé, durable, et surtout maîtrisé.

Un micromoteur aussi fin qu’un cheveu

Le moteur de cette petite révolution mesure 1 millimètre sur 10 pour 0,1 millimètre d’épaisseur. Autrement dit, plus petit qu’une mine de crayon ! Fabriqué en silicium, il est inerte, inoxydable et fonctionne grâce à un principe électrostatique. Selon Pierre-François Louvigné, directeur général de Silmach, il ne nécessitera aucune maintenance et pourrait durer toute une vie. Et, ça, c’est juste essentiel : une fois implanté plus besoin d’y penser, ni de le remplacer ! Quant à l’implantation, elle se ferait chez le gynécologue, comme pour un stérilet, mais sans douleur ni intervention chirurgicale. Une fois en place, les valves empêchent simplement la rencontre entre l’ovule et les spermatozoïdes. Pour l’instant, seule une activation par un spécialiste est prévue (via une sonde externe).

Ce qu’il faut retenir

Dispositif mécanique sans hormone ni chimie

Implantation rapide et non invasive

Micromoteur de la taille d’un grain de riz

Réversible : possibilité d’ouvrir ou fermer la valve

Aucun effet secondaire connu à ce jour

Mise sur le marché prévue entre 2030 et 2032

Une révolution technologique… et philosophique

Pour Peter van de Graaf, fondateur de Choice, ce dispositif n’est pas seulement une prouesse technologique, c’est un symbole de liberté : « Les femmes sont fatiguées des méthodes qui perturbent leur corps. Nous voulions une solution douce, efficace et respectueuse. » Je ne peux qu’approuver cette analyse ! On en parle de la « pilule oubliée » et de la crainte d’être enceinte lorsque ce n’est vraiment pas le « bon moment » ? Et, il faut reconnaître que cette approche change la donne. En tant que femme, j’ai vu passer toutes sortes de débats sur la contraception : pilule, stérilet, patch, implant… Chacun avec ses avantages, mais également ses effets indésirables.

Nouveau débouché pour le micromoteur en silicium de 🇫🇷 SilMach : une startup 🇳🇱 nommée Choice a choisi sa solution pour donner vie à un tout nouveau dispositif de contraception placé dans les trompes de Fallope « réversible, sans hormones ni douleur ». https://t.co/7GTtyxJzts https://t.co/23dsoqDHxT pic.twitter.com/DqUeOUmOt8 — Le Génie Humain (@legeniehumain) October 17, 2025

Alors, l’idée d’une contraception mécanique, silencieuse et réversible me semble presque trop belle pour être vraie ! Si la recherche tient ses promesses, cette innovation pourrait bien devenir un tournant majeur pour les générations futures. Et vous, seriez-vous prête à faire confiance à Choice et son micromoteur révolutionnaire pour dire adieu aux hormones ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !