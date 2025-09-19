ClearVue dévoile un vitrage solaire qui génère plus de 50 watts par mètre carré

Basée à Perth, en Australie, ClearVue Technologies est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions énergétiques innovantes. Elle est notamment connue pour ses verres intelligents basés sur la nanotechnologie, nous vous en parlions dans cet article début 2024. Pour étoffer son catalogue, la société, fondée en 1996, vient d’officialiser le Gen3 Solar Vision Glass. Il s’agit d’un nouveau vitrage solaire qui se distingue par sa capacité à produire plus de 50 watts d’électricité verte par mètre carré, soit une augmentation de 66 % par rapport à la génération précédente. Le produit conserve une transparence quasi-totale tout en intégrant des cellules photovoltaïques sur ses bords.

Une conception avancée

Le nouveau vitrage solaire arbore un design ingénieux qui lui permet d’exploiter à la fois la lumière visible et les rayons infrarouges. Concrètement, ClearVue Technologies a prévu une couche intermédiaire de nanoparticules qui laisse passer la lumière visible sans encombre. Le passage de cette dernière est également facilité par la présence d’un revêtement spectral sélectif sur la surface extérieure arrière, lequel permet aux rayons UV d’atteindre les cellules solaires périphériques. Selon le fabricant australien, cette innovation permet de générer de l’électricité sans compromettre la pénétration de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. Elle ouvre également la voie à une intégration esthétique de l’énergie solaire photovoltaïque dans les bâtiments modernes.

Moins cher à produire

En plus d’avoir amélioré le design et les performances du Gen3 Solar Vision Glass, la société australienne a également repensé le processus de fabrication. ClearVue Technologies affirme avoir réussi à rendre celui-ci plus rapide, plus durable et moins coûteux. Plus précisément, le temps de fabrication aurait été réduit de moitié, passant de cinq minutes à seulement deux pour un vitrage double. Cette amélioration devrait bien évidemment faciliter la production à grande échelle. On sait aussi que le nombre de composants nécessaires à la fabrication du vitrage est passé de 17 à seulement 7. Grâce à cette optimisation, les déchets de silicium diminuent considérablement. D’ailleurs, il n’est plus désormais nécessaire d’utiliser de l’aluminium et d’autres matériaux à forte empreinte carbone pour fabriquer le vitrage.

Une solution flexible

Douglas Hunt, PDG de ClearVue, a souligné que ce vitrage solaire de nouvelle génération offre une flexibilité accrue pour répondre aux besoins variés des marchés internationaux. Le Gen3 est disponible en plusieurs versions, à savoir, simple, double ou triple vitrage. Il existe également en plusieurs tailles et épaisseurs, avec des options de revêtement réfléchissant ou spectralement sélectif.

Bien que la certification complète du produit soit attendue dans les mois à venir, l’entreprise prévoit déjà son intégration dans des projets commerciaux. Pour cela, Clearvue Technologies s’appuiera sur les certifications obtenues par les générations précédentes. Plus d’infos : linkedin.com. Que pensez-vous de ces vitrages solaires nouvelle génération ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .