ClickWall, une fixation pour créer une clôture avec n’importe quel panneau solaire

L’entreprise allemande ClickCon est spécialisée dans les systèmes de montage photovoltaïques. Pour étoffer son catalogue, elle vient d’annoncer la Clickwall. Il s’agit d’une fixation verticale permettant de créer une clôture solaire. Pensée pour les environnements résidentiels, commerciaux et publics, cette structure innovante se distingue par sa compatibilité avec la majorité des panneaux solaires à cadre disponibles sur le marché. ClickCon recommande toutefois l’utilisation de modules bifaciaux à double vitrage capables de capter la lumière naturelle des deux côtés afin de maximiser la production énergétique. La Clickwall repose sur des profilés en aluminium anodisé noir, résistants aux intempéries et à la corrosion. Ceux-ci forment un cadre rigide et élégant dans lequel les panneaux sont insérés.

Facile à monter et à entretenir

Le système est porté par des poteaux solaires en aluminium, robustes et conçus pour durer. Ces poteaux sont livrés avec des platines de base standard pour une fixation sur une fondation existante, mais peuvent aussi être installés sur des points d’ancrage en béton ou des blocs en L grâce à des accessoires spécifiques. L’un des atouts majeurs de ce nouveau produit de ClickCon réside dans sa flexibilité en matière de montage. Concrètement, il est possible d’installer les modules individuellement à la verticale ou latéralement à l’horizontale, en fonction des besoins et des contraintes. Pour faciliter la maintenance ou le remplacement, le fabricant a fait en sorte que les modules puissent être retirés sans toucher aux poteaux.

Un accent sur la sécurité

Grâce à sa disposition verticale, le système ClickWall offre un certain nombre d’avantages. Cette configuration réduit par exemple, l’accumulation de neige, facilite le nettoyage des surfaces et optimise l’utilisation de l’espace, notamment le long du périmètre de la propriété. D’après ClickCon, la structure convient aux bâtiments dont la toiture est inadaptée ou déjà occupée par des panneaux solaires. Par ailleurs, le fabricant allemand a prévu un système de gestion des câbles intégré dans les poteaux. Ce dispositif protège les câbles contre les manipulations non autorisées et les isole électriquement.

Conçue pour durer

La structure ClickWall est disponible en plusieurs configurations selon les dimensions des modules et les contraintes de vent. La longueur du poteau est variable. Elle est de 1 200 mm pour un module placé à l’horizontale et 2 500 mm pour deux modules empilés. La hauteur maximale dépend des charges de vent locales, tandis que la longueur de la clôture est extensible à volonté. Par ailleurs, en plus de garantir une excellente longévité, le matériau de fabrication, l’aluminium EN AW 6060 T66, offre une résistance mécanique accrue. Plus d’infos : clickcon.eu. Seriez-vous intéressés par l’installation d’une clôture solaire autour de votre propriété ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .