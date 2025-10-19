Clivet dévoile une pompe à chaleur intérieure à usage résidentiel avec un COP de 5,31

Basée à Feltre, dans la province de Belluno au nord de l’Italie, Clivet est une entreprise spécialisée dans les solutions thermiques et de climatisation. Son catalogue comprend notamment des chaudières, des groupes frigorifiques et des unités de traitement d’air. Pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, elle lance une nouvelle PAC monobloc qui utilise le propane (R290) comme fluide frigorigène. L’un des principaux atouts de ce nouveau produit réside dans son efficacité énergétique remarquable. En effet, il possède un COP allant jusqu’à 5,31. Cela en fait l’un des systèmes de production d’eau chaude sanitaire (ECS) les plus performants du marché.

Une solution compacte et modulable

La série Aqua F se décline en trois modèles offrant respectivement des capacités de stockage de 100, 190 et 300 litres. Cela donne aux particuliers la possibilité de choisir l’option la mieux adaptée à leurs besoins. Pour les foyers ayant une forte demande en eau chaude, il est possible d’associer jusqu’à huit unités. Son format monobloc permet à la PAC de s’installer entièrement à l’intérieur du logement. Ce design simplifie son intégration dans les environnements résidentiels. Le système est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante allant de -20 °C à 46 °C. De plus, Clivet a opté pour une conception qui garantit un fonctionnement silencieux. Le niveau sonore maximal est de 56 dB.

Des performances énergétiques exceptionnelles

Le modèle le plus compact de la série accuse une puissance de 1,95 kW avec un COP maximal de 5,31. De son côté, la version la plus puissante atteint 2,4 kW et affiche un coefficient de performance de 5,17. Autant dire que ces nouvelles pompes à chaleur de Clivet ont une efficacité énergétique jusqu’à quatre fois supérieure à celle d’un chauffe-eau électrique traditionnel. Selon l’entreprise italienne, cela permet de réduire la consommation électrique jusqu’à 75 % pour une quantité équivalente d’eau chaude sanitaire produite. En parlant de performance thermique, sachez que le dispositif peut chauffer l’eau jusqu’à une température de 70 °C.

Compatible avec l’énergie solaire

L’un des atouts majeurs de l’Aqua F réside dans sa facilité d’entretien. Elle est équipée d’une anode électronique qui élimine la nécessité de vidanger régulièrement le ballon. À cela s’ajoute un système automatique de détection des dysfonctionnements. L’appareil est doté d’une interface dédiée à la gestion photovoltaïque, ce qui facilite son raccordement à l’installation solaire existante.

Bien sûr, cette synergie entre consommation et production énergétique domestique renforce l'autonomie des ménages et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus d'infos : clivet.com.