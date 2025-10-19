Clivet dévoile une pompe à chaleur intérieure à usage résidentiel avec un COP de 5,31

Le fabricant italien Clivet vient de présenter une nouvelle pompe à chaleur monobloc pensée pour un usage résidentiel. Baptisé Aqua F, cet appareil innovant affiche un coefficient de performance (COP) particulièrement élevé.

Marc Odilon Envoyer un courriel 19 octobre 2025
2 minutes de lecture
La pompe à chaleur Clivet Aqua F dans une buanderie.
Clivet vient de dévoiler sa pompe à chaleur Aqua F pour un usage domestique. Crédit photo : ClivetMediaCenter (capture d'écran vidéo YouTube)

Basée à Feltre, dans la province de Belluno au nord de l’Italie, Clivet est une entreprise spécialisée dans les solutions thermiques et de climatisation. Son catalogue comprend notamment des chaudières, des groupes frigorifiques et des unités de traitement d’air. Pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, elle lance une nouvelle PAC monobloc qui utilise le propane (R290) comme fluide frigorigène. L’un des principaux atouts de ce nouveau produit réside dans son efficacité énergétique remarquable. En effet, il possède un COP allant jusqu’à 5,31. Cela en fait l’un des systèmes de production d’eau chaude sanitaire (ECS) les plus performants du marché.

Une solution compacte et modulable

La série Aqua F se décline en trois modèles offrant respectivement des capacités de stockage de 100, 190 et 300 litres. Cela donne aux particuliers la possibilité de choisir l’option la mieux adaptée à leurs besoins. Pour les foyers ayant une forte demande en eau chaude, il est possible d’associer jusqu’à huit unités. Son format monobloc permet à la PAC de s’installer entièrement à l’intérieur du logement. Ce design simplifie son intégration dans les environnements résidentiels. Le système est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante allant de -20 °C à 46 °C. De plus, Clivet a opté pour une conception qui garantit un fonctionnement silencieux. Le niveau sonore maximal est de 56 dB.

Une pompe à chaleur avec une forte efficacité énergétique.
Une pompe à chaleur qui affiche une forte efficacité énergétique. Crédit photo : ClivetMediaCenter (capture d’écran vidéo YouTube)

Des performances énergétiques exceptionnelles

Le modèle le plus compact de la série accuse une puissance de 1,95 kW avec un COP maximal de 5,31. De son côté, la version la plus puissante atteint 2,4 kW et affiche un coefficient de performance de 5,17. Autant dire que ces nouvelles pompes à chaleur de Clivet ont une efficacité énergétique jusqu’à quatre fois supérieure à celle d’un chauffe-eau électrique traditionnel. Selon l’entreprise italienne, cela permet de réduire la consommation électrique jusqu’à 75 % pour une quantité équivalente d’eau chaude sanitaire produite. En parlant de performance thermique, sachez que le dispositif peut chauffer l’eau jusqu’à une température de 70 °C.

Compatible avec l’énergie solaire

L’un des atouts majeurs de l’Aqua F réside dans sa facilité d’entretien. Elle est équipée d’une anode électronique qui élimine la nécessité de vidanger régulièrement le ballon. À cela s’ajoute un système automatique de détection des dysfonctionnements. L’appareil est doté d’une interface dédiée à la gestion photovoltaïque, ce qui facilite son raccordement à l’installation solaire existante.

Une pompe à chaleur installée dans le garage.
Une pompe à chaleur silencieuse destinée à une installation intérieure. Crédit photo : ClivetMediaCenter (capture d’écran vidéo YouTube)

Bien sûr, cette synergie entre consommation et production énergétique domestique renforce l’autonomie des ménages et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus d’infos : clivet.com. Cette pompe à chaleur pourrait-elle vous intéresser ?Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
pv-magazine.com
Source
clivet.com
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 19 octobre 2025
2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page