Cogebloc, des briques isolantes en pierre ponce issues de roches volcaniques

Le secteur du bâtiment est l’un des plus polluants en France, avec environ 23 % des émissions de GES et plus de 46 millions de tonnes de déchets, d’après des chiffres publiés par le Ministère de la transition écologique. Afin de diminuer ces taux, la construction durable est plus que jamais sollicitée. Dans ce contexte, l’entreprise dunkerquoise Cogebloc propose des briques isolantes en pierres ponces issues de roches volcaniques. Son objectif ? Privilégier la construction écologique, durable et conforme aux exigences de la RE2020 (réglementation environnementale en vigueur pour la construction neuve en France). Ces blocs de pierre innovants, que nous avions évoqués dans cet article, sont conçus pour bénéficier d’excellentes propriétés thermiques, phoniques et isolantes, tout en ayant un impact limité sur l’environnement. Présentation !

Des blocs de construction en pierre ponce

Les blocs Cogetherm sont constitués à 92 % de pierre ponce, un matériau naturel formé à partir d’une roche volcanique, provenant de Grèce. La société française précise que les pierres ponces sont acheminées en bateau directement depuis les îles grecques jusqu’à leur site de fabrication à Dunkerque. Celles-ci sont ensuite mélangées avec un liant composé de ciment, de laitier et d’eau pluviale. Puis, elles sont placées dans un moule, où elles sont pressées et vibrées. Une fois ce processus terminé, les blocs sont séchés à l’air libre, sans cuisson ni étuvage. Selon Cogebloc, après cette dernière étape, ils peuvent être palettisés au bout de 24 heures et commercialisés au bout de deux semaines.

Les avantages annoncés par l’entreprise Cogebloc

Cogebloc annonce plusieurs avantages majeurs, entre autres, au niveau de la qualité, du confort et de la durabilité. Ces blocs Cogetherm bénéficieraient des mêmes propriétés mécaniques que les blocs de béton creux classiques, et seraient conformes à l’Eurocode 8 (zones de sismicité moyenne à forte). Au niveau de l’isolation thermique, ils auraient un excellent pouvoir isolant, car ils sont composés en majorité de pierre ponce. L’entreprise évoque une conductivité thermique de 0,19 W/(m.K) et une résistance thermique de 1,390 m².K/W pour une épaisseur de 20 cm. Elle souligne également que le bloc Cogetherm améliore le confort acoustique d’un bâtiment, en raison de sa composition qui réduit considérablement la transmission des bruits. En outre, celui-ci est hydrophobe par nature, empêchant les remontées capillaires et la transmission de l’eau pluviale latérale. D’autres avantages sont annoncés par Cogebloc, comme l’apport de confort en été, grâce à son importante inertie thermique. Il y aurait une différence de 5 °C à 6 °C entre l’intérieur et l’extérieur, et bien plus pour les blocs plus épais.

Une durée de vie de 100 ans garantie

La société dunkerquoise indique que les blocs Cogetherm ont une durée de vie de 100 ans et peuvent être recyclés en fin de vie. Triés et concassés, après la déconstruction des bâtiments, ils peuvent servir de granulats constituant les sous-couches drainantes des routes, ou être utilisés pour réaliser un hérisson de pierres. L’entreprise française a privilégié une démarche de valorisation et d’économie circulaire. Concernant la mise en œuvre, les blocs ne nécessiteraient pas d’intervention particulière.

Selon Cogebloc, s’ils sont mis en œuvre conformément au DTU 20.1, ils ne présenteraient pas de risques de dégradation, tant sur le plan physique que structurel. Pour information, ces briques isolantes en pierre ponce réabsorbent une petite quantité de CO₂. Plus de détails sur cogetherm.com. Ces blocs de construction à base de roche volcanique vous intéressent-ils ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .