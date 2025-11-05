Colocaterre : il fabrique des nichoirs pour protéger les chouettes chevêches d’Athéna

Saviez-vous que la chouette chevêche d’Athéna doit son nom à la déesse grecque de la sagesse ? Elle symbolise la connaissance, mais aujourd’hui, elle a surtout besoin que nous la protégions ! En effet, en France, cette petite chouette au regard malicieux est inscrite sur la liste des oiseaux protégés depuis 2009. J’en ai vu une, une seule fois, perchée sur mon olivier et je l’ai surtout entendue toute la nuit ! Problème : elle disparaît peu à peu de nos campagnes, faute d’arbres creux ou de granges pour abriter sa famille. C’est là qu’intervient Colocaterre, un projet savoyard porté par Sébastien Lazzaroni, naturaliste passionné. À seulement 60 €, ses nichoirs en bois massif de 20 mm d’épaisseur procurent un toit sûr à la chevêche d’Athéna, tout en ajoutant une touche poétique à nos jardins. On en trouve notamment au Bocage à Chambéry ou au Jardin de Flora à Bellecombe-en-Bauges. Une belle initiative citoyenne que je vous invite à découvrir immédiatement. C’est parti.

Un artisan au service de la biodiversité

Dans son atelier, Sébastien Lazzaroni ne se contente pas de visser des planches : il fabrique de véritables refuges pour la vie. Chaque nichoir Colocaterre est pensé pour limiter les intrusions des prédateurs, grâce à une chicane ingénieuse. Sébastien ne réalise pas de modèles à « chambre basse », souvent squattés par les étourneaux, préférant des structures adaptées exclusivement aux chouettes chevêches. Résultat : un abri solide, discret (grâce à sa teinte au brou de noix), et surtout efficace. À travers ce projet, il transmet une philosophie simple : partager notre espace avec la nature. D’ailleurs, le nom « Colocaterre » n’est pas un hasard : nous sommes tous colocataires de cette planète, à commencer par les habitants de nos haies, nos prairies ou nos toits. Et, si vous voulez approfondir le sujet, nous vous en parlions dans cet article dédié aux tuiles-nid pour ces oiseaux menacés.

Ce qu’il faut retenir de Colocaterre qui fabrique des nichoirs pour sauver la mythique chouette d’Athéna

Prix d’un nichoir Colocaterre : 60 €

Matériau : bois massif 20 mm, teinté au brou de noix

Particularité : chicane anti-fouine

Espèce ciblée : chevêche d’Athéna

Poids : environ 8 kg

Disponibilité : Bocage à Chambéry, Jardin de Flora à Bellecombe-en-Bauges

Quand la sagesse d’Athéna s’invite dans nos jardins

En installant un nichoir Colocaterre, on fait plus que protéger une espèce : on crée un lien. Le soir venu, pendant que d’autres comptent les moutons, j’aime imaginer ces petites chouettes surveillant mon jardin, perchées sur leur abri. J’adore les chouettes, malgré leur mauvaise réputation car ce sont des oiseaux nocturnes, et elles intriguent autant qu’elles inquiètent ! En attendant, installer un nichoir peut paraître un geste. Pourtant, il participe à un vaste mouvement pour restaurer la biodiversité de proximité, souvent malmenée par l’urbanisation. Et, si vous aimez les initiatives ingénieuses, retrouvez notre article complet ici : il montre comment les villes elles aussi se mettent à construire des « maisons pour oiseaux ».

Alors, prêt à devenir colocataire de la nature ? Rendez-vous sur Colocaterre.com pour offrir un toit à ces petites chouettes pleines de sagesse. Et vous, seriez-vous prêt à accueillir la chevêche d’Athéna dans votre jardin pour 60 € grâce à Colocaterre ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !