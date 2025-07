Combien de temps doit durer la douche parfaite pour allier confort et économie d’énergie ?

Mon fils a 26 ans, toutes ses dents, un travail… mais visiblement pas encore le sens de l’économie d’eau. Malgré mes rappels incessants pour ne pas dire mon matraquage quotidien et sur l’importance de préserver cette ressource précieuse, rien n’y fait. À chaque passage à la maison, c’est la même scène : douche brûlante, vapeur façon hammam, et 20 minutes plus tard, je finis par hurler derrière la porte que l’eau n’est ni gratuite, ni inépuisable. Et, je ne parle même pas de l’impact pour ses futurs enfants, qui risquent bien de se laver à la lingette si on continue de cette manière ! Pour étayer mes propos, je lui ai pourtant montré la preuve par ce document publié par l’ADEME ! Alors, pourquoi faut-il respecter ce temps, et quelle astuce pour y parvenir ? Réponses dans cet article !

Une douche, une chanson, c’est pourtant simple !

C’est l’ADEME qui le dit : une douche écolo, c’est cinq minutes au maximum, et encore mieux si vous coupez l’eau pendant que vous vous savonnez. En moyenne, nous consommons 148 litres d’eau par jour et par personne, dont une bonne partie dans la salle de bains. Et, là où ça pique, c’est que les longues douches à 12 ou 15 minutes engloutissent jusqu’à 90 litres, contre 35 litres si vous restez dans les clous. Dans une interview relayée par le magazine Géo, Florence Clément (ADEME) rappelait qu’un bon repère pour se limiter était la durée d’une chanson. De préférence une courte : évitez « Bohemian Rhapsody », optez plutôt pour un bon vieux tube des années 80. Le problème, c’est que dans la vraie vie, on se laisse facilement bercer par l’eau chaude et on oublie le chrono. C’est là qu’intervient l’idée lumineuse, au sens propre, du pommeau HYDRAO, qui change de couleur en fonction de la quantité d’eau utilisée.

HYDRAO Aloé : un gadget, mais pas seulement

Vendu au prix de 79,90 €* sur Amazon, le pommeau HYDRAO n’est pas seulement un accessoire stylé chromé à trois jets. Il est surtout pensé pour éduquer en douceur aux bons réflexes sous la douche, grâce à un débit réduit à 6,6 L/min, contre les 12 litres des pommeaux classiques. Résultat : jusqu’à 70 % d’eau économisée, et des économies substantielles sur la facture d’énergie. Ce qui m’a particulièrement plu, c’est la connectivité : via l’application gratuite HYDRAO, on peut suivre ses économies en temps réel, fixer des seuils personnalisés pour les changements de couleur, et même motiver toute la famille à relever le défi de la douche écolo. Et, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le confort est bien au rendez-vous. Le jet est doux, puissant, et l’expérience reste agréable, même avec un débit réduit.

Un petit geste qui compte… vraiment

Dans un contexte de sécheresse récurrente et de réserves d’eau sous tension, chaque goutte économisée compte. En juin 2023, le gouvernement a lancé sa campagne « Chaque geste compte », avec des conseils pour limiter l’usage de l’eau à la maison. Et, parmi tous ces gestes, réduire le temps de douche est probablement le plus simple à mettre en place à condition d’avoir le bon outil. Avec HYDRAO, plus besoin de sablier ou de minuteur : la lumière suffit à vous rappeler à l’ordre.

Et vous, seriez-vous prêt à limiter votre douche au temps d'un refrain pour alléger la planète et vos factures ?

