Comment chauffer gratuitement l’eau d’une piscine avec des panneaux solaires thermiques ?

En fonction de plusieurs éléments, notamment des dispositifs utilisés, les dépenses relatives à la filtration et au chauffage de l’eau d’une piscine peuvent aller de 300 à 800 €, d’après des estimations de TotalEnergies. Pour réaliser des économies et maintenir la température de leur bassin entre 26 et 28 °C, de nombreux ménages se tournent vers les panneaux solaires thermiques. Contrairement aux systèmes de chauffage classiques, parmi lesquels on peut citer les réchauffeurs alimentés par le réseau de distribution public, ces derniers sont nettement moins énergivores et permettent, par conséquent, de réduire significativement les dépenses. Par ailleurs, ils sont plus écologiques.

Une solution économique

La principale différence entre un panneau solaire thermique et un réchauffeur classique est qu’il utilise principalement le rayonnement solaire pour chauffer l’eau d’une piscine. En d’autres termes, il permet à un ménage de limiter ses dépenses à celles liées au fonctionnement de la pompe et du système de filtration. Selon des chiffres publiés sur le site de Dualsun, la consommation d’énergie d’une pompe de filtration de 0,5 kW fonctionnant pendant 12 heures par jour durant 7 mois est de 1 260 kWh chaque année, soit approximativement 210 € par an. Au cas où le prix de l’électricité augmente de 3,03 % par an, les dépenses sont en moyenne de 370 € chaque année, pendant une période de 20 ans.

Un dispositif écologique bénéficiant d’une excellente durée de vie

Si l’utilisation d’un panneau solaire thermique pour chauffer l’eau d’une piscine permet de réaliser des économies substantielles, elle réduit également l’impact environnemental d’un logement. En effet, ce dispositif ne rejette aucun gaz à effet de serre ni substances polluantes pendant son fonctionnement. D’autre part, ses différents composants sont à 90 % recyclables. Ce qui réduit les déchets et contribue à la protection de l’environnement. Concernant sa durée de vie, elle peut atteindre 30 ans, à condition de réaliser régulièrement des travaux d’entretien. Pour information, les émissions de CO2 des panneaux solaires thermiques sont plus ou moins similaires aux rejets de dioxyde de carbone des capteurs photovoltaïques sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elles sont d’environ 44 gCO2e/kWh, selon Climate Action Accelerator.

Un dispositif comprenant quelques faiblesses

Le panneau solaire thermique est une solution peu polluante et économique pour chauffer l’eau d’un bassin. Toutefois, certains inconvénients doivent être pris en compte avant son installation. Son efficacité dépend fortement de l’ensoleillement. Dans certains cas, il doit être complété par d’autres dispositifs, comme une bâche à bulles, pour maintenir une température correcte dans la piscine. Ensuite, il ne permet pas de chauffer rapidement un bassin, contrairement au réchauffeur électrique classique.

À noter que la mise en place de panneaux solaires thermiques est généralement conseillée pour une piscine de 50 m3 et plus, à l’instar de celle d’autres dispositifs comme les pompes à chaleur ou les chauffe-eaux thermodynamiques. Pour chauffer un volume moins important, il est préférable d’opter pour d’autres systèmes de chauffage, comme les moquettes solaires ou les dômes solaires. Plus d’informations sur le site Dualsun.com. Cette solution de chauffage de piscine à l’aide de panneaux solaires thermiques vous intéresse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .