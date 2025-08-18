Comment Julian Brown arrive-t-il à fabriquer du carburant (diesel) avec du plastique ?

Depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites et seulement 9 % ont été recyclés, d’après des chiffres publiés sur National Geographic. Ces chiffres soulignent l’urgence d’agir non seulement pour réduire la production et l’utilisation de plastique, mais aussi pour promouvoir et favoriser le recyclage de ce matériau néfaste pour la santé et l’environnement. C’est dans ce contexte qu’un jeune américain nommé Julian Brown, connu sous le nom de NatureJab sur les réseaux sociaux, a mis en place un projet audacieux : recycler les déchets plastiques et les transformer en carburant. Sa méthode ? La pyrolyse par micro-ondes !

Transformer les plastiques grâce à la pyrolyse par micro-ondes

Julian Brown a réussi à transformer des déchets plastiques en carburant, en utilisant la pyrolyse. Une technique de traitement thermique qui consiste à chauffer à haute température des matières organiques, afin de les décomposer en sous-produits (gaz de synthèse, biochar et bio-huile). Pour cela, le jeune américain a fabriqué un réacteur pyrolytique à micro-ondes qu’il a appelé « Mark 4.5 ». Selon lui, celui-ci fonctionne grâce à des magnétrons recyclés et peut être alimenté par des énergies renouvelables comme le solaire. Le processus de transformation se déroule en deux étapes, à commencer par chauffer les déchets plastiques dans le réacteur pendant plusieurs heures pour les décomposer. La substance brute obtenue est ensuite raffinée en utilisant un procédé de distillation sous vide. Julian Brown explique qu’il utilise un simple aspirateur d’atelier. Après cette étape, on obtient du « plastoline », un carburant alternatif.

Des défis à surmonter

Bien que la pyrolyse par micro-ondes soit une méthode efficace, le jeune inventeur souligne que le processus n’est pas neutre en carbone. Par ailleurs, les vapeurs émises lors du processus de transformation peuvent être toxiques. Des défis à surmonter, selon certains experts, pour que sa méthode soit considérée comme viable. Au niveau de la qualité du « plastoline », Julian Brown a indiqué dans une vidéo qu’il a soumis un échantillon à ASAP Labs pour l’analyser et d’après lui, les résultats sont prometteurs. Pour rendre le processus sûr et efficace, des améliorations technologiques sont toutefois nécessaires, ainsi qu’un encadrement scientifique minimal et un cadre réglementaire adapté. Notons que l’américain a déjà testé le carburant alternatif dans un camion, mettant en avant son potentiel.

Contribuer à l’économie circulaire

Avec cette innovation, Julian Brown entend contribuer à l’économie circulaire et participer à une gestion plus durable des déchets plastiques. Son objectif est de changer la façon dont ces derniers sont traités et perçus par chacun. « Grâce à la pyrolyse par micro-ondes, nous démontrons que les déchets n’existent pas. Au contraire, nous ne voyons qu’un potentiel énergétique inexploité », indique-t-il. Après avoir obtenu une bourse d’environ 86 000 € d’Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, il espère obtenir des financements pour développer ses travaux.

Il souhaite améliorer le réacteur et le processus de transformation de déchets plastiques en carburant, mais aussi et surtout, rendre le « plastoline » réellement exploitable. Notons que Julian Brown a fabriqué ce carburant alternatif dans son arrière-cour et non dans un laboratoire universitaire. Plus d'informations sur naturejab.com.