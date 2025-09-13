Comment la bakélite, l’ancêtre du plastique, s’est transformée en désastre écologique mondial

Connaissez-vous la bakélite, ce matériau utilisé dans les tableaux électriques ou les pièces automobiles, comme les plaquettes de frein ? Eh bien, elle était autrefois utilisée, de façon courante, dans la fabrication de nombreux objets du quotidien. Elle a connu un essor considérable de 1920 jusqu’en 1950, et a révolutionné l’industrie des plastiques en permettant la production en masse de divers types d’objets. Bien que son utilisation se fasse rare aujourd’hui, la bakélite est considérée comme l’ancêtre du plastique et un matériau révolutionnaire qui a marqué le XXe siècle. On doit son invention à un chimiste belge nommé Leo Baekeland, connu pour ses recherches sur l’isolation électrique, les résines synthétiques et les plastiques.

Leo Baekeland, le chimiste qui a inventé la bakélite

Originaire de Gand, en Belgique, Leo Baekeland a inventé la bakélite en 1907. À cette époque, il a déjà prédit l’importance et le potentiel illimité des plastiques. « Sauf erreur grave, cette invention sera importante à l’avenir », a-t-il écrit dans son journal le 11 juillet 1907. Dans les années 1920, le chimiste a atteint son objectif, car la bakélite était devenue un matériau indispensable. Elle a remplacé des matériaux traditionnels comme le bois, l’ivoire et la porcelaine dans de nombreuses applications. Hormis la bakélite, Leo Baekeland était également réputé dans le domaine de la photographie, en inventant et en faisant breveter en 1887, un procédé de développement de plaques photographiques à l’eau plutôt qu’avec des produits chimiques. En 1893, une autre invention du chimiste belge a connu un succès commercial, notamment le papier photographique Velox, capable de développer des tirages photographiques sous lumière artificielle.

La bakélite, le premier plastique entièrement synthétique

Comme nous l’avons expliqué dans cet article, la bakélite est le premier plastique fabriqué de manière entièrement synthétique. Constituée de phénol et de formaldéhyde, elle est rapidement devenue populaire grâce à sa résistance à la chaleur, à l’électricité et aux produits chimiques, mais aussi à sa polyvalence. Au début du XXe siècle, ce matériau s’est retrouvé dans de nombreux objets du quotidien, comme les appareils électroménagers, les radios, les téléphones à cadran, les interrupteurs, les cafetières, etc.

Le celluloïd issu de plantes, développé à la fin du XIXe siècle, a été progressivement remplacé par la bakélite et d’autres composés plus modernes. Cette dernière a connu un succès phénoménal, mais à partir des années 1950, d’autres types de plastiques ont vu le jour avec des propriétés mécaniques plus diversifiées et des couleurs plus vives. Aujourd’hui, elle est de moins en moins utilisée en raison du formaldéhyde, un composé toxique classé comme étant une « substance cancérogène pour les humains ».

Le plastique, un sombre héritage de Baekeland ?

Tout comme la bakélite à ses débuts, le plastique moderne n’a pas pris du temps pour devenir un matériau incontournable, surtout après la Seconde Guerre mondiale. On lui attribuait des avantages économiques et environnementaux, car sa fabrication était simple et peu coûteuse. Sauf que, la production de plastique n’a cessé d’augmenter depuis 1950 et risquerait encore de doubler dans les vingt prochaines années. Avec cette production massive, les déchets plastiques sont omniprésents, engendrant des problèmes environnementaux majeurs.

Une grande partie d’entre eux finissent dans les décharges et les océans, et seulement 15 % sont recyclés. Au vu de l’impact environnemental du plastique, l’on se demande si le monde aurait été bien différent sans la bakélite. L’inventeur de ce matériau considéré comme l’invention du siècle a laissé un sombre héritage qui constitue aujourd’hui une menace pour la biodiversité et la santé humaine. Dans votre vie de tous les jours, quelles sont vos actions pour limiter votre utilisation de plastique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .