Comment nettoyer soi-même une gouttière de toiture totalement inaccessible ?

Lorsque je reviens de vacances, généralement début septembre, je note sur ma « to do list » le nettoyage des gouttières, et celui du poêle à bois ! Eh oui, nettoyer ses gouttières, n’est pas exactement la définition d’un dimanche festif, mais c’est absolument nécessaire avant l’automne. Et pourtant, c’est un geste d’entretien essentiel, à réaliser idéalement en septembre, avant que les premiers arbres se dénudent et que leurs feuilles viennent encombrer vos gouttières. Un bon nettoyage évite bien des désagréments : infiltrations, humidité dans les murs, voire dégradation des façades. À l’aide d’un simple souffleur de feuilles ou d’un outil spécialement conçu pour ces travaux (comptez de 30 à 60 €), vous pouvez éviter de grimper sur une échelle glissante. Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle, non ? Voici quelques conseils avisés sur la question. C’est parti.

En septembre, vous limitez les dégâts avant qu’ils n’arrivent

L’automne n’a pas encore entièrement revêtu sa parure de feuilles dorées que déjà les gouttières commencent à se remplir. Et, si vous attendez que tout soit tombé pour vous y mettre, l’eau aura déjà fait des siennes. Un bouchon mal placé, une descente obstruée, et l’humidité s’invite dans les murs, voire dans la maison. Résultat : des moisissures, des réparations coûteuses et une façade qui tire la tronche. Il vaut donc mieux s’y prendre juste avant la chute massive des feuilles, pour évacuer les premiers résidus et vérifier que l’eau s’écoule bien. Et, si vous avez déjà installé une crapaudine ou une grille protège-gouttière, profitez-en pour inspecter leur état. Car oui, même les meilleurs accessoires peuvent se boucher ou se déformer avec le temps.

Nettoyer sans grimper, c’est possible !

Bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin de chausser vos bottes d’alpiniste pour entretenir vos gouttières, surtout si vous possédez un souffleur de feuilles. Eh oui, pour peu qu’il dispose d’un manche télescopique, il vous aidera à récurer votre gouttière, sans y passer des heures. De plus, le travail peut se faire depuis le sol, surtout pour les maisons de plain-pied.

Une pelle ou une brosse télescopique

Si vous n’avez ni souffleur ni envie d’en acheter un, il existe une alternative très intéressante : les nettoyeurs de gouttière télescopiques. Leur manche en métal extensible permet de travailler depuis une fenêtre ou depuis le sol, sans avoir à grimper sur une échelle branlante. Pratique, non ? La pelle ou la brosse articulée, facilite l’évacuation des feuilles et des mousses, sans forcer. Adaptée à la majorité des gouttières courantes, elle évite les contorsions inutiles. Il faudra un peu de patience pour maîtriser l’outil, mais, côté sécurité, difficile de faire mieux pour garder les deux pieds sur terre (au sens propre comme au figuré).

Bien entretenir, c’est aussi prévenir les dégâts à long terme

Un nettoyage régulier (au moins une fois par an, parfois deux selon les arbres alentour) prolonge la durée de vie de vos gouttières, qu’elles soient en zinc, en PVC ou en cuivre. Et, si vous vous sentez un peu dépassé par les hauteurs ou que votre maison a plusieurs étages, faire appel à un professionnel reste une bonne option.

Il saura repérer les fuites, remplacer une crapaudine fatiguée. Vous évitez aussi un faux pas qui pourrait prolonger vos vacances, par un arrêt de travail : pas cool !