Comment suivre NeozOne sur Google Discover pour ne rien manquer de nos bons plans, tests et innovations

Vous l’avez sûrement déjà vu sans vraiment y prêter attention : le petit bouton « + Suivre sur Google » qui s’affiche sur certaines pages d’actualités. Eh bien, il vient tout juste de débarquer sur NeozOne, et c’est une petite révolution pour nos lecteurs les plus fidèles ! Grâce à cette fonctionnalité intégrée à Google Discover, vous pouvez désormais recevoir nos articles, bons plans, tests et innovations directement dans votre flux d’actualités personnalisé. Plus besoin de fouiller sur Google ou sur les réseaux sociaux pour savoir si le dernier test du robot aspirateur ou la nouvelle invention française est en ligne : tout s’affiche automatiquement sur votre smartphone Android, ou dans l’application Google sur iOS. Et, entre nous, vu le nombre de nouveautés dont nous vous parlons chaque semaine (et parfois même avant tout le monde), c’est un réflexe à adopter sans tarder.

Google Discover : votre fil d’actu mais en version sur-mesure

Imaginez un journal qui connaîtrait vos passions sur le bout des doigts : la tech, les tiny houses insolites, les bons plans Amazon, ou même les dernières innovations françaises comme le piège à frelons asiatiques dont nous vous parlions récemment dans cet article. C’est exactement ce que fait Google Discover : il analyse vos lectures précédentes et vous propose des articles adaptés à vos goûts. Chez NeozOne, cela signifie que si vous avez déjà lu nos tests de robots aspirateurs, nos présentations d’inventions écolo ou nos astuces pour économiser l’énergie à la maison, vous verrez naturellement apparaître nos nouveaux articles dans votre flux. L’autre bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité fonctionne automatiquement : il suffit de cliquer une seule fois sur « + Suivre sur Google » sur notre page NeozOne, et le tour est joué. Personnellement, j’apprécie beaucoup cette nouveauté, car elle me permet de suivre mes sites préférés, de manière claire, sans que je sois encombrée par des sujets qui ne m’intéressent pas.

Comment suivre NeozOne sur Google Discover en 2 clics ?

Cette nouveauté va vous demander une petite manipulation, mais rassurez-vous, rien de plus simple. Voici la marche à suivre

Rendez-vous sur Google depuis votre smartphone (Android ou iOS). Cliquez sur le bouton « + Suivre sur Google » qui s’affiche à droite du nom du site ou sous le nom (sur PC). C’est terminé !

Une manipulation simple pour un contenu qui vous ressemble vraiment !

Dès lors, nos articles apparaîtront automatiquement dans votre fil Discover, aux côtés de vos autres centres d’intérêt. Et, si vous êtes déjà abonné à notre newsletter, cela viendra parfaitement compléter votre veille quotidienne. Chez NeozOne, nous testons, dénichons et partageons chaque semaine les idées les plus inspirantes, qu’elles soient issues d’un inventeur de Haute-Loire, d’un ingénieur français ou d’un créateur passionné. Grâce à Google Discover, vous n’aurez plus à craindre de passer à côté de nos prochaines trouvailles. Un clic, et vous voilà embarqué dans le flux de l’innovation, du quotidien et de l’imagination. Alors, vous nous suivez sur Google Discover ? On adore vous lire et nous espérons qu’il en est de même pour vous ! Si vous rencontrez un problème pour nous suivre : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !