Compactino WBX 101, un étonnant lavabo qui s’incruste au-dessus du lave-linge

Je ne sais pas vous, mais moi, je vis dans un monde dans lequel la salle de bains fait souvent la taille d’un placard à balais. Celle de ma fille est minuscule et le lave-linge prend une place phénoménale ! Mais, comment faire quand il faut une arrivée d’eau et une évacuation et que la cuisine est déjà équipée d’un lave-vaisselle ? J’avoue que dans sa salle de bains, chaque recoin compte, et la moindre innovation gain de place devient un petit trésor. C’est exactement le cas du Compactino WBX 101, un lave-mains conçu pour être installé au-dessus d’un lave-linge, proposé à partir de 114,99 €. Fabriqué par Polycer, en Lettonie, ce lavabo rectangulaire de 60 × 60 cm est compact, malin et livré avec un support mural + un porte-savon amovible. Eh oui, il est blanc, design et solide. Non, le robinet ne remplit pas votre machine : ce n’est pas un appareil tout-en-un non plus ! Je vous présente cette invention très astucieuse. C’est parti !

Un design malin pour gagner de l’espace sans sacrifier le confort

Le Compactino WBX 101 a été pensé pour les petites surfaces : il se pose juste au-dessus du lave-linge, dans un espace souvent inutilisé. Avec sa profondeur de 90 mm et sa forme rectangulaire toute simple, il ne déborde pas, n’éclabousse pas, et n’empiète pas sur le reste de la pièce. Le matériau utilisé ? De la céramique polymère, autrement appelée “pierre de synthèse” : facile à nettoyer, résistante et agréable au toucher.

Il est livré avec deux solides supports métalliques blancs, à fixer au mur. Autre petit détail bien vu : le porte-savon amovible intégré dans un angle. Il se nettoie en un clin d’œil, et évite les flaques collantes autour du lavabo. Attention, il se pose au-dessus de la machine à laver, partage la même évacuation, mais ne la remplit pas !

Pourquoi craquer pour le Compactino WBX 101 ?

Fonction Ce qu’on aime Format compact 60 × 60 cm, il s’adapte à la plupart des lave-linges standards Gain de place Optimise l’espace vertical sans gêner l’ouverture de la machine Matériau solide Céramique polymère, à la fois résistante et esthétique Installation facile Supports inclus + gabarit simple à suivre Entretien rapide Porte-savon amovible + surface lisse facile à nettoyer Polyvalence Parfait pour les studios, petits appartements ou buanderies mal fichues

Une invention discrète… mais diablement pratique au quotidien

On ne va pas se mentir : ce lavabo ne révolutionne pas la plomberie, néanmoins il résout un vrai problème du quotidien. Ainsi, c’est bien là son intérêt. Une fois installé, il s’oublie… sauf quand vous vous surprenez à vous laver les mains dans un lavabo suspendu comme par magie au-dessus de votre machine à laver. C’est probablement une invention qui nous fait dire : on se demande comment on faisait avant. C’est une solution simple, durable et esthétique, qui évite de devoir choisir entre une machine et un point d’eau. Et, même si l’appareil ne dispose pas de trop-plein (à garder en tête si vous avez des enfants joueurs), il fait très bien son job dans un espace réduit.

Mention spéciale pour sa garantie de deux ans, preuve que Polycer prend son produit au sérieux. Ce produit serait disponible sur ce site salidzini.lv mais difficile de savoir si les livraisons sont possibles en France. Plus d’informations : polycer.lv. Et vous, installeriez-vous un lavabo au-dessus de votre machine à laver pour libérer de l’espace au sol ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !