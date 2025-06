Complètement fou, l’imprimante eufyMake E1 dépasse les 38 millions d’euros sur Kickstarter

Imaginez une imprimante capable de créer des textures en 3D sur du bois, du métal, du cuir ou même votre gobelet de café. Non, ce n’est pas un accessoire tout droit sorti d’un film de science-fiction, mais bien l’eufyMake UV Printer E1, actuellement en campagne sur Kickstarter. Affichée à partir de 1 899 $ (1 625 €), elle promet de révolutionner l’impression créative domestique. Compacte, intelligente et redoutablement efficace, elle a déjà séduit plus de 17 000 contributeurs, atteignant un record de plus de 38 millions d’euros levés. Une première dans l’histoire de la plateforme ! Et pour ceux qui veulent comprendre ce qu’est vraiment l’impression UV, on peut déjà en lire plus sur le site spécialisé rolanddg.eu. Pour faire court, l’impression UV, consiste à utiliser une encre à polymérisation UV qui durcit. La marque Anker débarque avec ce bijou de technologie avec une campagne de financement qui atteint des sommets : 38 300 674 € au 26 juin 2025. Dès le mois d’août, les livraisons sont prévues et pourront satisfaire la créativité des premiers chanceux. En attendant, je vous la présente immédiatement. C’est parti.

Créer sans limite (ou presque)

Quand on parle de personnalisation, on pense souvent à des mugs ou des t-shirts. Mais, ici, on change complètement de niveau. L’eufyMake E1 permet d’imprimer en couleur et en relief sur plus de 300 matériaux. Le secret ? Une technologie appelée ColorMaestro qui gère un million de couleurs avec une précision redoutable. Vous voulez imprimer un logo en relief sur une coque de téléphone, personnaliser des sous-verres en ardoise, ou même créer un visuel texturé sur du verre ? C’est possible, et sans même sortir un tournevis. L’imprimante s’adapte automatiquement à la forme de l’objet, grâce à ses doubles lasers et sa caméra intelligente. Pour les objets cylindriques (comme une gourde ou un mug), la fonction auto-leveling rotatif assure un résultat propre, sans bavure ni approximation.

Moins de contraintes, plus de fun

Là où une imprimante UV classique prendrait la moitié du garage et coûterait le prix d’une petite voiture, l’eufyMake E1 tient sur un bureau et se pilote depuis une appli mobile. L’interface est intuitive, et l’entretien automatisé grâce à JetClean, un système d’auto-nettoyage qui empêche les bouchons d’encre. On lance une création, on laisse la magie opérer, et hop : un sticker 3D, une planche de skate personnalisée ou un badge à offrir. Ce qui impressionne le plus, c’est la facilité avec laquelle on passe d’un projet à l’autre : UV DTF (film transfert), impression sur toile, sur cuir, sur métal… Plus besoin de passer par un imprimeur pro, ni d’acheter des décalcos hors de prix. On imprime chez soi, à sa façon.

Ce qu’elle fait et que votre imprimante classique ne fera jamais

Imprimer en 1 440 DPI sur surfaces plates ou incurvées

Créer des textures en 3D jusqu’à 5 mm d’épaisseur

Utiliser plus de 300 matériaux (bois, métal, verre, céramique, etc.)

(bois, métal, verre, céramique, etc.) Gérer l’auto-positionnement avec une caméra snapshot

Produire des stickers UV DTF prêts à coller

Se nettoyer automatiquement après chaque impression

Un nouveau terrain de jeu pour les créatifs (et les pros)

L’eufyMake UV Printer E1 ne s’adresse pas qu’aux artistes du dimanche. Graphistes, artisans, vendeurs sur Etsy, agences de com’ : tout le monde peut y trouver son compte. Créer des badges pour un mariage, imprimer un prototype pour un client, personnaliser des objets publicitaires ou relancer une petite production locale… Elle ouvre des perspectives qui étaient jusqu’ici réservées aux studios pros.

Et, en bonus, elle est certifiée pour les faibles émissions, donc utilisable sans risque à côté de votre ordinateur ou dans un atelier à domicile. Plus d’informations sur kickstarter.com. Et vous, vous imprimeriez quoi en premier : votre tasse, votre planche de skate, ou votre logo sur un panneau en bois flotté récupéré sur la plage cet été ? Alors ? Que pensez-vous de cette innovation ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !