Cool Bricks utilise la réaction adiabatique pour rafraichir les maisons sans climatisation

Les Cool Bricks sont des briques en céramique tridimensionnelles conçues pour rafraîchir naturellement les bâtiments. Grâce à leur conception qui favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elles pourraient bien redéfinir les standards de la construction dans les régions chaudes et arides. Leur principe repose sur un mécanisme vieux de plusieurs millénaires : le refroidissement par évaporation. Utilisé dès 2500 av. J.-C., ce procédé consiste à faire passer l’air chaud à travers une surface humide, provoquant une évaporation qui abaisse la température ambiante. Les Cool Bricks modernisent cette technique grâce à une structure en céramique poreuse capable d’absorber l’eau. Lorsque l’air chaud traverse leur réseau en forme de treillis, l’eau contenue dans les micro-pores s’évapore, générant un flux d’air plus frais à l’intérieur du bâtiment.

Un refroidissement passif

Comme les systèmes passifs que nous avons pu déjà découvrir, les Cool Bricks ne nécessitent ni électricité ni ventilation mécanique. Cela en fait une solution idéale pour les zones où l’accès à la climatisation est limité ou coûteux. Au-delà de leur fonction de refroidissement, ces matériaux développés par les designers américains Virginia San Fratello et Ronald Rael se distinguent par leur conception modulaire. Ils s’imbriquent facilement, formant des murs qui maximisent l’ombre et réduisent l’exposition directe au soleil. Cette configuration améliore non seulement l’effet de refroidissement, mais offre aussi une protection solaire efficace, réduisant la température intérieure de manière significative.

Des briques imprimées en 3D

Les Cool Bricks sont fabriquées par impression 3D, permettant une production rapide et économique, sans moules ni coffrages. Ce procédé réduit également les déchets de construction et favorise une approche durable, ce qui est en phase avec les exigences environnementales actuelles. D’après ses concepteurs, la brique en céramique poreuse est particulièrement adaptée aux régions chaudes et sèches comme le Moyen-Orient, l’Australie Occidentale ou certaines zones d’Afrique. Dans ces environnements, où la climatisation est souvent indispensable, cette technologie se veut une alternative écologique et économique. Elle permet de maintenir une température intérieure confortable sans recourir à des systèmes énergivores.

Vers des constructions plus respectueuses de l’environnement

L’invention des Cool Bricks marque une avancée vers des bâtiments plus intelligents et respectueux de l’environnement. Cette innovation illustre comment les techniques ancestrales peuvent être réinterprétées pour répondre aux défis contemporains. Alors que les experts cherchent à réduire l’empreinte carbone des bâtiments tout en améliorant le confort des occupants, ces briques révolutionnaires pourraient bien devenir un élément clé de l’architecture durable de demain.

Plus d’infos : emergingobjects.com. Que pensez-vous de ces briques avec un pouvoir de rafraichissement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .