Coop (ré)invente le poulailler avec un abris autonettoyant qui communique avec les volailles

Après les litières connectées pour chats, voici le poulailler nouvelle génération ! Coop, c’est son petit nom, coûte 1 995 $ (environ 1 835 €) au lieu de 2 945 $ (environ 2 710 €), et il est peut-être bien le logement le plus high-tech jamais imaginé… pour six poules. Je vous en parlais déjà dans cet article, mais depuis la loi AGEC l’engouement pour les poulettes se confirme ! Eh oui, héberger des poules est devenu encore plus tendance pour recycler ses biodéchets… Mais, entre les prédateurs, le nettoyage, les œufs à ramasser et les horaires de porte à gérer, certains ont vite le vertige. Deux amis texans, AJ Forsythe et Jordan Barnes, ont donc eu une idée brillante : concevoir un poulailler intelligent, autonome et connecté, histoire que même les plus novices puissent profiter d’œufs frais sans lever un doigt… ou presque.

Un poulailler connecté, dopé à l’IA ? Vraiment ?

Sobrement baptisé Coop, ce petit bijou de technologie intègre des caméras reliées à une intelligence artificielle, entraînée sur 7 millions d’images. Résultat ? Elle reconnaît chaque poule, surveille leur comportement, et détecte même les prédateurs alentour. Mieux encore : une fonction appelée Cluck Talk permet d’interpréter les caquètements des volatiles (peur, faim, stress…). Oui, votre poule vous parle. Et non, vous n’avez pas rêvé. J’adore l’idée de pouvoir discuter avec mes poules, pas vous ?

Un design qui cache bien son jeu… et beaucoup de fonctions utiles

Derrière son allure de cabane design sur pilotis, Coop est surtout une démonstration de simplicité. Montage en 30 minutes, bacs à litière compostables et amovibles à changer en 30 secondes, porte automatique programmable, trappe à œufs latérale pour ne pas déranger les pensionnaires… Chaque détail a été pensé pour faciliter la vie des humains et celle des poules. Et ce n’est pas tout : le poulailler est relié à une application mobile qui vous guide pas à pas, pour l’entretien, l’alimentation ou même la surveillance en direct depuis votre transat. Il suffit d’avoir du Wi-Fi à portée, car sans lui, Coop redevient un joli cabanon… mais muet.

Ce qu’il faut retenir sur Coop, le poulailler 2.0.

Fonctionnalité Détail clé Nom Coop Capacité Jusqu’à 6 poules Dimensions Environ 9 m² au sol Technologie IA + caméra + détection audio (“Cluck Talk”) Caméras intelligentes Entraînées sur 7 millions d’images Nettoyage Bacs à litière amovibles et compostables (30 secondes) Portes Automatiques et programmables Suivi à distance Application mobile + caméra IoT en direct Prix promotionnel 1 995 $ ≈ 1 835 € (au lieu de 2 945 $ ≈ 2 710 €) Site officiel smart.coop.farm

Un pas vers l’autonomie… et le compostage malin

Avec l’obligation du tri des biodéchets depuis janvier 2024, les poules reviennent dans nos vies comme une solution astucieuse, naturelle… et carrément attachante. Coop ne remplace pas l’amour d’un bon fermier, mais il démocratise l’élevage urbain. Il suffit de quelques mètres carrés, de Wi-Fi, et d’un brin de curiosité. Pour ceux qui aiment la technologie autant que les omelettes, Coop pourrait bien devenir l’élément central du jardin. Il allie design, efficacité, durabilité… et transforme les caquètements en données exploitables.

Bon, je vous l’accorde, il faudra y mettre le prix et espérer que vos cocottes vous pondent de beaux œufs ! Plus d’informations sur le site officiel smart.coop.farm. Et vous, seriez-vous prêt à confier vos poulettes à un poulailler qui les comprend mieux que vous ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Plutôt intéressante ou complètement loufoque ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !