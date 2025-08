Cover Green, une pergola Made in France et 2 en 1 bardée de panneaux solaires

La start-up Cover Green propose une pergola solaire en kit 100 % Made in France. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier d’un espace ombragé dans leur jardin ou terrasse, pour se détendre, lire ou simplement profiter de l’extérieur à l’abri du soleil. Mais aussi et surtout, de produire de l’électricité verte sans avoir besoin de panneaux solaires sur le toit, généralement difficiles à installer et coûteux. Il faut, par exemple, prévoir entre 6 000 et 24 000 € pour installer des modules d’une puissance comprise entre 3 et 9 kWc, selon Hello Watt. Constituée de 4 poutres verticales accueillant des panneaux photovoltaïques, la pergola en bois de Cover Green est conçue pour emmagasiner l’énergie solaire et la convertir en énergie électrique. Un investissement intéressant pour réduire ses factures d’énergie et contribuer à la transition énergétique, tout en profitant des beaux jours.

Une pergola en bois équipée de panneaux solaires

Cette pergola solaire est équipée de panneaux photovoltaïques (entre 6 et 12) d’une puissance nominale totale de 3 kWc. Manuel Gioffredy, fondateur de l’entreprise, explique que ce dispositif permet d’aménager un nouvel espace de vie dans le jardin, mais aussi d’économiser sur sa facture d’électricité. « L’idée a germé d’allier l’utile à l’agréable en équipant les pergolas de panneaux photovoltaïques », indique-t-il. Cover Green a opté pour des modules solaires monocristallins à demi-cellules, réputés être plus discrets et homogènes que les modules polycristallins classiques, tout en offrant un meilleur rendement. Son rendement peut aller jusqu’à 24 %, contre seulement 18 % pour ces derniers. En outre, pour la structure, la start-up affirme avoir misé sur l’esthétique, la robustesse et la durabilité, avec des poteaux en bois lamellé-collé aux finitions soignées et des connecteurs en acier galvanisé haute performance. Les pieds de poteaux, quant à eux, sont invisibles et leur hauteur réglable entre 10 et 15 cm.

Simple d’installation et très pratique

La start-up Cover Green propose deux options pour cette pergola solaire, à savoir en kit ou clé en main. Si on choisit la seconde option, elle est livrée installée et raccordée. En revanche, pour la première, elle est livrée en kit et ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui effectuent le montage. L’entreprise indique cependant que cette pergola est simple d’installation, quelles que soient les dimensions sélectionnées. Après avoir fixé les pieds et les poteaux verticaux, on assemble la partie supérieure de la toiture grâce aux connecteurs d’angles et on l’emboîte au sommet de la structure. L’étape suivante consiste à renforcer l’installation à l’aide des poutres restantes et à fixer les rails alu des panneaux solaires, avant de fixer ces derniers un à un. La dernière étape, notamment le raccordement des panneaux au compteur, nécessite l’intervention d’un électricien RGE. Bien entendu, la notice de montage est fournie avec le kit qui comprend, entre autres, des poteaux lamellé-collé, des pieds de poteaux, des panneaux photovoltaïques, des poutres structurelles horizontales, toute la quincaillerie inox nécessaire au montage, etc.

100 % Made in France et recyclable

Comme susmentionné, cette pergola en bois équipée de panneaux photovoltaïques est entièrement fabriquée en France. Selon Cover Green, sa structure est en bois français lamellé-collé, issu de forêts certifiées PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées). Par ailleurs, elle est recyclable et permet de réaliser jusqu’à 1 727 € d’économie par an. Côté prix, cette pergola solaire est disponible en plusieurs dimensions, à partir de 6 840 €, avec une garantie de 25 ans pour les panneaux et de 20 ans pour la structure.

Comme expliqué dans cet article de Nathalie, le dispositif est éligible à certaines primes versées par l’État (CEE, PAPV…), si l’installation est réalisée par une entreprise certifiée RGE, ou encore si l’utilisateur signe un contrat avec EDF (en cas de revente de la production d’électricité). Vous trouverez plus d’informations sur cover.green. Cette pergola solaire pourrait-elle équiper votre jardin prochainement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .