Coyote dévoile une fonction pour anticiper les contrôles radars et les zones de danger

Les vacances de Toussaint ont débuté le 17 octobre dernier, et c’est justement cette période que Coyote a choisie pour lancer une nouveauté intéressante. Coyote, c’est LE fidèle copilote des automobilistes prudents (ou parfois un peu distraits) et, en cette fin d’année, il frappe fort avec une nouveauté baptisée « barre de prévision ». Cette fonctionnalité, intégrée dans la dernière mise à jour de l’application Coyote, promet d’anticiper les contrôles radars, les ralentissements ou encore les zones de danger sur tous les modes de conduite, y compris Apple CarPlay et Android Auto. Commercialisée à partir de 9,99 € par mois, cette application déjà connue pour ses alertes communautaires s’enrichit d’un atout visuel inédit. De quoi rendre la route plus fluide, plus sûre et un peu moins stressante. Et si, comme moi, vous avez parfois l’impression que votre GPS a une légère tendance à l’improvisation, cette barre de prévision pourrait bien devenir votre nouveau meilleur allié au volant. Présentation.

La barre de prévision : voir avant d’y être

La fonction « barre de prévision » n’est pas nouvelle, mais elle était jusque-là réservée au mode Expert. Elle débarque désormais sur tous les écrans Coyote, du smartphone à l’écran intégré du véhicule. Concrètement, elle se présente sous la forme d’une barre horizontale qui s’affiche sur la carte de navigation, indiquant jusqu’à 30 km à l’avance les zones de danger, les travaux, ou encore les contrôles de vitesse. Selon cet article publié sur Clubic, cette mise à jour tombe à pic avant les départs en vacances de la Toussaint, période où les flashs se multiplient : plus de 14 millions d’infractions ont été relevées en 2024, dont 90 % pour de petits excès de vitesse. Avec la barre de prévision, Coyote joue la carte de la prévention : il vaut donc mieux lever le pied par anticipation que s’offrir une photo souvenir à 90 € sur l’autoroute !

Ce qu’il faut retenir avant de prendre la route

L’application se décline en plusieurs formules selon les besoins et le budget des conducteurs. La version Coyote Classic, à 9,99 € par mois, reste la plus abordable : elle permet de recevoir les alertes radars et dangers directement sur son smartphone, fixé au tableau de bord. Pour ceux qui préfèrent un affichage plus grand et intégré au véhicule, la version Coyote Premium, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, est proposée à 14,99 € par mois. Elle inclut la fameuse barre de prévision et des alertes étendues jusqu’à 30 km à l’avance. Enfin, pour les automobilistes fidèles à la marque, un abonnement annuel est disponible à 109,99 € pour la version Classic et 150 € pour la version Premium, sans engagement.

Une fonctionnalité pensée avec la communauté

Depuis vingt ans, Coyote cultive une véritable philosophie participative : les automobilistes partagent leurs alertes en temps réel, et la communauté veille collectivement à la sécurité de tous. Comme le souligne l’équipe de Coyote, cette barre de prévision est née des retours directs des utilisateurs. Désormais, chacun profite de la même richesse d’informations, que ce soit sur smartphone ou sur l’écran de bord. Et, je dois bien l’avouer, moi qui aime anticiper, cette idée d’avoir une vue d’ensemble du trajet me parle beaucoup.

On gagne en sérénité, en sécurité, et même en autonomie : plus besoin d'attendre la dernière minute pour lever le pied ou changer de voie. La barre de prévision s'affichera donc sur mon appareil Coyote que j'avais testé dans cet article. Alors, selon vous, la barre de prévision Coyote va-t-elle devenir le nouvel indispensable des trajets du quotidien ou est-ce juste un gadget de plus au tableau de bord ? Plus d'informations sur le site officiel de Coyote.