Dacia peut-il réellement proposer un van aménagé (Sandman) à moins de 20 000 € ?

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 10 août 2025
J’ai un rêve secret pour les années à venir : aménager un fourgon pour en faire un van aménagé, et partir sur les routes avec mon mari et nos poilus, vivre la vanlife ! Alors, j’observe ce qui se fait, je compare les marques de camping-car, avec les aménagements de van, les propositions sont nombreuses ! Et, j’ai remarqué que depuis plusieurs mois, des images du Dacia Sandman, un camping-car compact et design font le tour du web. Le prix évoqué ? Moins de 20 000 €. Le rêve absolu pour les baroudeurs fauchés ! Mais, attention, car pour l’instant, ce modèle existe seulement dans l’imaginaire collectif. À l’heure où l’on parle de dématérialisation à tous les étages et d’intelligence artificielle, ce camping-car Dacia fait rêver même s’il n’est pas encore réel. Alors : vraie innovation ou simple rumeur montée par l’intelligence artificielle ? J’ai tenté de démêler le vrai du faux. Décryptage.

Des images séduisantes, mais purement virtuelles pour l’instant

Depuis la fin de la covid, le marché du camping-car a explosé. Fuir les foules, retrouver une liberté de mouvement, voyager à son rythme… Le camping-car a retrouvé ses lettres de noblesse, et les marques l’ont bien compris. Dacia, réputée pour ses véhicules fiables et bon marché, n’a pourtant pas encore franchi le cap du véhicule de loisirs. Et pourtant, à en croire certaines vidéos, le Sandman semble déjà prêt à prendre la route. Le problème étant que ce van au look rétro-futuriste est en réalité une création IA. Il n’a jamais été annoncé par la marque, et encore moins aperçu sur les routes. Cela ne l’empêche pas de faire rêver ceux qui attendent une alternative low-cost aux camping-cars à 70 000 €. Pour plus de détails, nous vous en parlions dans cet article publié sur NeozOne

Intérieur d'un van aménagé.
À quoi pourrait ressembler l’aménagement intérieur du Sandman ? Image d’illustration non contractuelle. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Un projet réaliste ou rêve de voyages low-cost ?

Soyons honnêtes : l’idée d’un camping-car Dacia n’est pas farfelue. Renault, maison mère de Dacia, possède déjà dans sa gamme les Trafic et Master, parfaits pour servir de base à un véhicule aménagé. Nissan, autre membre de l’Alliance, a d’ailleurs déjà sauté le pas avec son Primastar Seaside, transformé par Dethleffs. Alors, pourquoi pas Dacia ? Parce que, pour l’instant, aucun véhicule utilitaire n’existe dans la gamme. Mais, un van Dacia, à condition qu’il reste fidèle à la philosophie prix mini et praticité maxi, pourrait combler un vrai vide sur le marché. Pour voir à quoi cela pourrait ressembler, jetez un œil à cette autre vision du Sandman, dans cet article NeozOne.

Un camping-car Dacia, oui, mais probablement plus simple que prévu

Ce qui semble clair, c’est que Dacia ne proposera pas un camping-car haut de gamme avec douche intégrée, sièges massants et cuisine digne d’un grand chef. Ce n’est pas dans l’ADN de la marque. Mais, un véhicule de loisirs simple, fiable, pratique et accessible, à la croisée du van aménagé et du monospace familial, pourquoi pas ? D’ailleurs, le constructeur propose déjà une solution de voyage minimaliste avec le Sleep Pack InNature pour le Dacia Jogger : une extension de coffre avec matelas, et une tente de hayon.

Le camping-Car Dacia Sandman imaginée par une IA.
Le camping-Car Dacia Sandman imaginé par une IA. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Ce n’est pas un vrai camping-car, certes, mais c’est déjà une belle entrée en matière pour les aventuriers du dimanche. Et vous, seriez-vous prêt à partir sur les routes dans un vrai van Dacia si son prix restait abordable ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

