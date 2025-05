DELTA X-H, l’invention d’un capteur innovant qui veut mettre fin aux maisons fissurée

Mon mari, Frédéric, est sondeur en géotechnique, et depuis quelques années, les interventions sur les « maisons qui se fissurent » s’intensifient ! En effet, avec les sécheresses qui s’intensifient et les pluies de plus en plus diluviennes, les fissures apparaissent comme par magie sur les murs de nos maisons. Les maisons construites sur des sols meubles, comme l’argile, par exemple, bougent littéralement… C’est le RGA pour Retrait Gonflement des sols Argileux. Pour pouvoir agir vite et éviter la catastrophe d’une maison fissurée, surveiller l’humidité des sols devient un enjeu majeur. En cas de fissures, les assurances sont très frileuses, et les travaux pharaoniques et exorbitants ! Mais, bonne nouvelle : le DELTA X-H, capteur connecté lancé par Feelbat, arrive avec ses superpouvoirs pour traquer les variations d’humidité du sol. Affiché au prix de 699 €, c’est un investissement, mais une pacotille au regard du coût des travaux qui découleraient d’un RGA ! Découverte.

Un capteur conçu pour les environnements exigeants

Le DELTA X-H, c’est un peu le super-espion de votre jardin. Totalement enterré, il suit en continu la teneur en eau du sol, avec une précision de 0,1 %, et ce, pendant 1 à 7 ans selon la fréquence choisie. Que vous soyez dans un coin paumé des Landes ou au pied d’un immeuble urbain, il s’adapte : étanchéité IP66, mémoire embarquée de 250 000 mesures et résistance aux pires conditions climatiques. Conçu pour affronter le retrait-gonflement des argiles (RGA), il vous aide à prévenir plutôt que guérir. Votre maison vous remerciera (et votre assureur aussi).

Une appli intuitive pour un suivi sans effort

Adieu les relevés à la main et les rendez-vous techniques tous les trois mois ! Une fois le DELTA X-H installé (temps estimé : 15 minutes top chrono), vous pilotez tout depuis votre smartphone. L’appli vous envoie les données en temps réel via Bluetooth ou réseau LPWAN, et vous alerte si l’humidité baisse trop dangereusement. Cerise sur le capteur : vous pouvez générer des PDF personnalisés pour vos rapports, vos dossiers d’assurance, ou simplement pour conserver une trace pour une future vente de votre bien.

Ce qu’il faut retenir du DELTA X-H en un coup d’œil

Fonctionnalité Ce que ça change pour vous Surveillance continue Pas besoin de déterrer la sonde tous les mois Appli mobile gratuite Suivi en temps réel, alertes et rapports Plage de mesure de 0 à 60 % Suivi très fin de la teneur en eau Autonomie de 1 à 7 ans Pas de piles à changer chaque saison Connexion Bluetooth + LPWAN Flexible selon vos besoins de terrain Protection IP66 Ne craint ni la boue, ni la pluie, ni les taupes curieuses Installation facile 15 min et un simple trou dans la terre suffisent

Une technologie essentielle pour les collectivités et les pros

Au-delà des particuliers qui veulent dormir sur leurs deux oreilles, ce capteur est taillé pour les collectivités locales, les bureaux d’études, les assureurs et tous les pros du bâtiment. Il permet de corréler les données d’humidité avec les mouvements de structures, d’anticiper les sinistres et de sécuriser durablement les bâtis exposés. Jean-Christophe Habot, fondateur de Feelbat, le résume parfaitement dans un communiqué qui nous a été transmis : « le vrai danger, c’est l’inertie. Avec plus de 10 millions de maisons exposées au RGA, on ne peut plus attendre les fissures pour réagir ».

Si vous vivez dans une zone « à risque RGA », je vous conseille très vivement d’investir ! En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel feelbat.fr. Et, vous ? Êtes-vous concernés par ce problème qui s’intensifie en France ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .