DEMGC dévoile la H02, une nouvelle batterie résidentielle, monophasée et triphasée

Dans le monde, la production d’électricité à partir de dispositifs photovoltaïques a augmenté de 474 TWh en 2024, selon des chiffres publiés sur Connaissance des Énergies. Avec l’essor du solaire chez les particuliers, de plus en plus d’entreprises développent des batteries résidentielles toujours plus performantes. Objectif : booster l’autoconsommation et alléger la facture énergétique. Récemment, le groupe chinois DMEGC a dévoilé une nouvelle série de batteries, baptisée H02. Les systèmes de stockage d’énergie proposés par l’entreprise sont disponibles en deux modèles : monophasés et triphasés.

Des batteries résidentielles tout-en-un

De nombreuses batteries résidentielles présentes sur le marché doivent être associées à des onduleurs spécifiques pour fonctionner correctement. Pour éviter les problèmes de compatibilité et faciliter les travaux d’installation, DMEGC a décidé de concevoir des systèmes de stockage d’énergie tout-en-un. En d’autres termes, chaque batterie H02 est équipée d’un BMS (Battery Management System), ainsi que d’un onduleur hybride. Par ailleurs, le groupe industriel chinois a opté pour des modèles monophasés et triphasés pour que ses nouveaux produits puissent s’adapter parfaitement aux réseaux domestiques et ceux de certains locaux professionnels. Dans un communiqué, l’entreprise a déclaré qu’en proposant des onduleurs hybrides monophasés et triphasés, ses nouvelles batteries sont compatibles avec différentes normes.

Une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 61 kWh

Les H02 de DEMGC sont modulaires, à l’instar de nombreux dispositifs de stockage d’énergie, comme la Battery-Box HVE de BYD. Selon l’entreprise chinoise, la capacité d’une tour est de 10 kWh. Cependant, l’onduleur peut gérer de 8 à 12 modules et en fonction des modèles (monophasés ou triphasés), il est possible de passer à 40,96 kWh, voire 61,44 kWh. Ce qui peut être suffisant pour répondre à une grande partie des besoins d’un logement ou d’un local professionnel de superficie relativement modeste. Pour information, les systèmes de stockage d’énergie monophasés de la nouvelle série du groupe industriel chinois ont une capacité de 3,6 kW, 5 kW, 6 kW et 8 kW. Les batteries triphasées, quant à elles, peuvent stocker 4 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW ou 15 kW d’énergie, selon les modèles.

Des performances correctes

Outre leur capacité de stockage assez élevée, les nouvelles batteries de DEMGC affichent de bonnes performances. Quels que soient les modèles et les modules installés, leur rendement atteint 95 %. Dans le cas d’une installation comprenant 12 modules de batteries triphasées, par exemple, la capacité de stockage maximale est de 61,44 kWh et l’énergie utilisable est de 58,37 kWh. La puissance de décharge maximale, quant à elle, va de 5,12 kW à 8 kW pour les systèmes de stockage d’énergie monophasés et de 5,12 à 15 kW, pour les modèles triphasés.

D’autre part, en fonction de l’onduleur installé et du type de dispositif de stockage, la puissance d’entrée peut aller de 7 360 à 20 000 VA, tandis que celle de sortie va de 3 600 à 15 000 VA. À noter que les H02 peuvent être installées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un logement ou d’un local professionnel. Elles bénéficient d’un indice de protection IP 65 et fonctionnent correctement dans des environnements soumis à des températures allant de -25 à 60 °C. Plus d’informations sur dmegc-ess.com. Ces batteries résidentielles pourraient elles trouver leur place chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .