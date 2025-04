Des chercheurs de la Sarre inventent un système de climatisation élastocalorique écolo

Si les dispositifs de climatisation sont aujourd’hui indispensables, notamment dans les zones soumises à de grosses vagues de chaleur, des mesures doivent être prises pour limiter leur impact environnemental et le réchauffement climatique. D’après le PNUE, il serait possible d’éviter jusqu’à 460 milliards de tonnes d’émissions de GES durant les 40 prochaines années, en améliorant l’efficacité énergétique des systèmes de refroidissement et en utilisant des réfrigérants plus écologiques. Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, des chercheurs de l’Université de la Sarre ont mis au point un dispositif de climatisation élastocalorique. Ils projettent actuellement d’améliorer leur technologie et de lancer la commercialisation de leurs solutions de refroidissement dans les années à venir.

Des dispositifs de climatisation pour les voitures

Après plusieurs années de recherche et la présentation d’un premier réfrigérateur élastocalorique lors de la foire d’Hanovre, la technologie développée par les scientifiques de l’Université de la Sarre est proche de la maturité. Le groupe de chercheurs, dirigé par Paul Motzki et Stefan Seelecke, travaille actuellement avec Volkswagen, Ingpuls GmbH et le Fraunhofer Institute Physical Measurement Techniques pour mettre au point un système de climatisation destiné aux voitures électriques. Il projette également de développer une solution de refroidissement destinée à leurs batteries. Selon Paul Motzki, le ministère allemand de l’Économie et de la Protection du Climat a fourni 3,5 millions d’euros pour financer le projet. Par ailleurs, il a ajouté que son équipe conçoit en ce moment les premiers prototypes.

Une solution de refroidissement pour les bâtiments

Outre les systèmes de climatisation pour les voitures électriques, les scientifiques de l’Université de la Sarre prévoient de concevoir des solutions destinées aux bâtiments. Une fois au point, les dispositifs devraient permettre de refroidir, mais également de chauffer l’intérieur des pièces d’un immeuble, grâce à des systèmes de ventilation installés au niveau des murs. Un premier prototype est prévu dans les trois prochaines années. Il sera conçu dans le cadre du projet SMACool et en partenariat avec l’Université de Ljubljana, celle de Naples Federico II et l’entreprise Exergyn. Concernant ce futur système de climatisation élastocalorique, Paul Motzki a déclaré qu’il « agit à la fois comme un réfrigérateur et une pompe à chaleur ». Il a aussi ajouté qu’il a une efficacité de trois à cinq fois supérieure à celle des dispositifs classiques et permet donc de réduire significativement la consommation d’énergie d’un bâtiment.

La présentation d’un nouveau prototype lors de la foire d’Hanovre

Comme nous l’avons expliqué dans un autre article, le système de climatisation élastocalorique des chercheurs allemands utilise du nitinol. Cet alliage de titane et de nickel est capable d’absorber la chaleur et de l’évacuer, quand il est détendu et étiré. Pour présenter de nouveau cette technologie révolutionnaire, les scientifiques ont décidé de participer une fois de plus à la foire d’Hanovre qui va se dérouler du 31 mars au 4 avril. Ils prévoient de mettre en avant un système de refroidissement plus ou moins similaire à celui exposé lors de l’édition 2024 de l’événement.

Il est équipé d'une chambre autour duquel un rail à came breveté fait tourner des fils de nitinol. Lors de la rotation, les fils sont étirés d'un côté et détendus d'un autre côté, afin d'absorber la chaleur et de la dissiper dans l'environnement. Plus d'informations sur la technologie sur uni-saarland.de.