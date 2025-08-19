Des chercheurs ont créé une IA qui enregistre et rejoue vos rêves comme si c’était un film

Je ne sais pas pour vous, mais il m’arrive très souvent d’oublier mes rêves et de mourir d’envie de m’en souvenir. Alors, voir mes rêves comme si c’était un film ? L’idée me séduit tout de suite. Et les travaux de ces scientifiques japonais pourraient bien réaliser ce rêve. D’ailleurs, les prouesses de cette équipe ont été saluées par les scientifiques de tout bord comme le Dr Mark Stokes, neuroscientifique cognitif à l’Université d’Oxford, disparu en 2023. Cela fait plusieurs années que cette équipe étudie l’activité cérébrale de leurs sujets pour deviner ce qu’ils voient. Maintenant, ils se concentrent sur le décodage de l’activité cérébrale durant le sommeil. Mais comment réussissent-ils cet exploit ? Réponse immédiatement.

Fonctionnement de cet appareil

Comme toutes les innovations actuelles, il est rare que l’IA ne soit pas mentionnée. Ici, elle est combinée à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et toutes deux sont à l’origine de la technologie derrière cet appareil. Ce dernier permet de capturer l’activité du cortex visuel chez les sujets de l’étude durant les premières phases de sommeil. L’analyse des scanners cérébraux des sujets a permis ensuite de créer des bases de données des images liées à des schémas spécifiques permettant de prédire jusqu’à 70 % le contenu des rêves. Lesquelles prédictions étaient, dans le cas de cette étude, cohérentes avec les rapports verbaux des participants une fois réveillée.

Quel est l’intérêt d’un tel appareil ?

Ce décodeur de rêves n’a pas vocation à devenir le dernier gadget à la mode. Mais il peut devenir l’outil dont avaient besoin les neurosciences pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain, bien complexe à déchiffrer jusqu’ici. De même, il peut améliorer la prise en charge des problèmes liés à la santé mentale en facilitant le diagnostic des troubles psychologiques qui prennent souvent vie dans le subconscient. Plutôt que de s’appuyer sur des hypothèses, les chercheurs pourront s’appuyer davantage sur des données pour faire avancer la recherche sur le rêve. Les domaines comme l’hypnose, la psychanalyse pourront l’ajouter dans leurs boîtes à outils pour mieux accompagner des patients.

Quand est-ce qu’on pourra s’en procurer ?

Une telle avancée dans le domaine de la science suscite toujours des questions d’ordres éthiques. C’est sans surprise qu’il y a des avis en faveur de ce dispositif et d’autres en sa défaveur. Bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas très enchantés par la possibilité de voir leur fantasme révéler un jour. La machine à lire les rêves n’est pas disponible au grand public et fait encore l’objet d’une étude pour affiner les résultats obtenus. Les chercheurs pensent qu’il serait possible de ne jamais obtenir un certain niveau de détails. C’est dire la complexité à décrypter les rêves.

La mauvaise nouvelle est donc pour ceux qui étaient déjà prêts à dégainer leur portefeuille pour attendre une possible commercialisation. Alors bonne nouvelle ou mauvaise pour vous, l'existence d'une machine capable d'enregistrer vos rêves ?