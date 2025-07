Des chercheurs ont développé un arbre éolien-photovoltaïque équipé d’un tracker à 2 axes

Développé par des scientifiques du Dayananda Sagar College of Engineering, en collaboration avec plusieurs institutions indiennes, dont le Sri Venkateshwara College of Engineering et le Nitte Meenakshi Institute of Technology, le système baptisé Wind-Solar Hybrid Tree (WSHT) imite la forme d’un arbre. Sur son tronc central est fixée une turbine éolienne, tandis que ses branches portent des panneaux photovoltaïques dont l’un est monté sur un tracker solaire à deux axes.

Fruit d’une simulation

Avant sa mise au point, l’arbre solaire a fait l’objet d’une simulation dans le logiciel de modélisation multi-physique MATLAB/Simulink. Lors de cette phase, G.B. Arjun Kumar et ses collaborateurs se sont appuyés sur un modèle fictif comprenant un panneau solaire fixe de 100 watts, un panneau solaire mobile de 100 watts fixé sur un tracker à 2 axes ainsi qu’une turbine éolienne de 500 watts. Pour couronner le tout, le système a été doté d’un microcontrôleur qui fonctionne sur la base de données GPS. À noter que pour maximiser la production énergétique, le WSHT a aussi été équipé de capteurs gyroscopiques et d’une boussole numérique.

Des résultats encourageants

En se basant sur les résultats obtenus à partir de la simulation, un prototype a été testé en conditions réelles dans la région de Bangalore, en Inde. Les tests se sont déroulés sur quatre journées représentatives de l’année : le 5 janvier, le 5 mai, le 5 septembre et le 5 décembre. Le modèle physique a été conçu suivant les paramètres et l’architecture définis dans la phase de simulation numérique. L’équipe a mesuré une production quotidienne de 144 Wh avec le module solaire doté d’un tracker à deux axes, contre 109 Wh par jour pour celui monté sur un support fixe. La production éolienne, elle, a été en moyenne de 300,5 Wh/jour. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Franklin Open.

Un projet prometteur

Ces chiffres démontrent l’efficacité du suivi solaire à deux axes, qui améliore significativement la capture de l’énergie solaire par rapport à une installation fixe. D’après ses concepteurs, le WSHT peut alimenter divers dispositifs électriques allant des systèmes d’éclairage public aux appareils portables, sans oublier les véhicules électriques et les électroménagers. Sa conception inspirée de l’arbre naturel en fait une solution idéale pour les villes intelligentes, les zones résidentielles hors réseau ou les espaces publics soucieux de leur empreinte écologique. En combinant deux sources renouvelables dans une structure intelligente, le Wind-Solar Hybrid Tree ouvre la voie à une production énergétique décentralisée, efficace et durable. Plus d’infos : sciencedirect.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .