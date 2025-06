Des chercheurs ont développé un sang artificiel compatible avec tous les groupes sanguins

En France, l’Établissement français du sang alerte régulièrement sur la baisse préoccupante des stocks sanguins. Chaque jour, près de 10 000 poches sont nécessaires pour assurer les transfusions, mais les dons actuels restent largement insuffisants pour couvrir ces besoins. À l’échelle mondiale, près de 2 millions de personnes meurent chaque année d’un choc hémorragique causé par une perte de sang. Les problèmes d’incompatibilité compliquent davantage les choses. Heureusement, le travail du professeur Hiromi Sakai pourrait bientôt changer la donne. Ce scientifique affilié à l’Université de médecine de Nara, au Japon, et ses collègues ont réussi à mettre au point un sang artificiel qui peut être utilisé chez les patients de n’importe quel groupe sanguin.

Des cellules sanguines révolutionnaires

Le sang synthétique nouvellement créé est élaboré à partir de sang périmé issu de dons. Cette technologie représente une avancée notable, sachant que la durée de conservation du sang est de 42 jours au maximum en banque. Pour parvenir à cette prouesse, l’équipe de recherche japonaise a développé des cellules sanguines artificielles appelées vésicules d’hémoglobine (HbVs). Comme leur nom l’indique, celles-ci ont pour rôle d’extraire l’hémoglobine du sang périmé. Si vous ne le savez pas encore, ce pigment couramment symbolisé Hb est une protéine essentielle contenue dans les globules rouges. Sa fonction principale est d’acheminer l’oxygène vers les organes et les tissus.

Des globules rouges artificiels stables

Les scientifiques japonais ont placé la cellule révolutionnaire dans une coquille protectrice. En faisant cela, ils ont pu développer des globules rouges synthétiques stables et en bonne santé. Lesdits globules ont l’avantage d’être universels, ce qui permet au sang artificiel de s’adapter à tous les groupes sanguins. Fait intéressant, la nouvelle substance a une durée de conservation largement supérieure à celle du sang naturel. Elle peut être stockée jusqu’à deux ans à température ambiante. Mieux encore, lorsqu’elle est placée au réfrigérateur, sa durée de conservation va jusqu’à cinq ans. Les essais sur l’Homme ont commencé en 2022.

Une technologie prometteuse

En mars dernier, le sang artificiel de couleur violette a été administré par voie intraveineuse à des volontaires à raison de 100 et 400 millilitres par individu. Au cours des essais initiaux, les patients n’ont présenté aucune altération de leurs signes vitaux. Les tests se poursuivront et si aucun effet secondaire n’est observé, la prochaine étape consistera à évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement. En fonction des résultats, les chercheurs japonais pourraient mettre cette technologie à disposition clinique d’ici à 2030.

À noter que le professeur Teruyuki Komatsu de la Faculté des sciences et de l’ingénierie de l’Université japonaise Chuo travaille également sur un projet similaire. Son approche consiste à enrober l’hémoglobine d’albumine pour transporter l’oxygène dans l’organisme et aider ainsi à répondre efficacement aux urgences médicales telles que les hémorragies et les AVC (accident vasculaire cérébral). Plus d’infos : naramed-u.ac.jp. Que pensez-vous de cette avancée médicale concernant le sang synthétique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .