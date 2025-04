Des chercheurs ont inventé une peinture antimicrobienne qui élimine bactéries et virus

Dans les hôpitaux, il est important d’utiliser des revêtements antimicrobiens afin d’éviter de provoquer des infections potentiellement mortelles chez les patients déjà immunodéprimés. Cependant, la plupart des revêtements utilisés dans ces établissements de santé contiennent généralement des composants tels que l’argent, le cuivre et l’or. Des ingrédients souvent coûteux et peu efficaces, selon les scientifiques de l’Université de Nottingham. Ce qui a encouragé ces derniers à développer, en partenariat avec l’entreprise Indestructible Paint, une peinture innovante capable d’éliminer divers agents pathogènes. Leur recherche a été publiée dans la revue Scientific Reports.

Une peinture composée de digluconate de chlorhexidine

Le revêtement mis au point par les chercheurs contient une concentration de 2 % d’un agent biocide à large spectre, le digluconate de chlorhexidine (CHX), un antibactérien souvent utilisé par les dentistes pour traiter les infections buccales et les nettoyages pré-opératoires. Les scientifiques indiquent avoir effectué des tests en laboratoire pour évaluer son efficacité. Ils ont combiné les deux ingrédients, notamment le CHX et la résine brillante transparente traditionnelle utilisée dans les peintures, et les ont laissé réagir pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, ils les ont appliqués sur des échantillons d’acier, avant de les sécher à 60 °C pendant environ une heure et demie. Après quoi ils ont déposé des gouttelettes de solutions bactériennes de Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, avant de laisser sécher à température ambiante durant 18 heures. Selon eux, les résultats sont très prometteurs.

Une peinture « tueuse de bactéries »

Des tests ultérieurs ont confirmé l’efficacité de cette nouvelle peinture sur divers types de bactéries et de virus, y compris les espèces difficiles à éliminer comme le SARM, la grippe et la COVID-19. L’équipe de recherche de la faculté de pharmacie de l’université de Nottingham a constaté que le prototype de peinture antimicrobienne utilisant du digluconate de chlorhexidine s’active efficacement une fois sec, éliminant divers agents pathogènes. Le Dr Felicity de Cogan, qui a dirigé l’étude, déclare qu’il est primordial que de nouvelles technologies comme celle-ci soient développées. Afin de prévenir la propagation de micro-organismes pathogènes aux patients vulnérables et répondre à la menace toujours croissante de la résistance aux antimicrobiens.

Les applications potentielles

Selon les chercheurs, cette nouvelle peinture pourrait être appliquée sur diverses surfaces plastiques et dures, non poreuses. Elle peut être appliquée sur les lits d’hôpitaux et les sièges de toilettes, ainsi que sur toutes les surfaces fréquemment touchées. Qui plus est, elle ne se propage pas dans l’environnement et ne s’échappe pas de la surface au toucher. Outre le milieu hospitalier, l’équipe de recherche étudie actuellement son utilisation dans les secteurs du transport et de l’aérospatial. « Nous travaillons dans de nombreux secteurs où cette peinture représenterait un avantage considérable, par exemple, le revêtement des sièges d’avion et des tablettes, zones où les bactéries sont connues pour proliférer », indique Brian Norton, directeur général d’Indestructible Paint.

Il ajoute que le projet n'en est qu'à ses débuts, mais qu'ils sont impatients de poursuivre les tests en vue d'une commercialisation. Dans la mesure où cette peinture innovante peut grandement contribuer à prévenir la croissance et la propagation des bactéries et des virus dans des environnements variés. Plus d'informations sur le site de l'université de Nottingham.