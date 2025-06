Des mini caravanes Teardrop personnalisables à partir de 6 590 €, un prix défiant toute concurrence

Mini-caravane Teardrop n’a pas réinventé la caravane, juste un peu miniaturisé pour le plaisir des aventuriers à budget mini. Compactes et stylées, leurs caravanes vous permettent de voyager sans compromettre votre confort. Il y en a pour tous les goûts, du novice au confirmé, d’où l’idée d’une gamme de caravanes personnalisables. Avant de les adopter, vous pouvez les essayer grâce au service location proposé. Doit-on vous donner les avantages d’une mini-caravane ? Pas besoin de permis spécifique, de suppléments au péage, paré à l’aventure sur tout type de terrain. Et si vous êtes un inconditionnel du DIY, vous pouvez acheter une caravane vide et la personnaliser vous-même. N’est-ce pas beau ce concept de caravane à prix mini ?

Du sur-mesure à volonté

Derrière l’idée de caravane à petit prix se cache le désir de personnalisation. Mini-caravane Teardrop propose une gamme d’options et d’équipements de camping à la carte. L’entreprise propose d’ailleurs 4 versions de chaque modèle en fonction du niveau de personnalisation. La version Pop, disons que c’est le strict minimum pour vos aventures comprenant un matelas, des crochets d’arrimage et une roue de secours. La version Camping qui vous donne accès à un boîtier électrique, un lit peigne, des barres de toit et un auvent.

La version Confort avec ses options de lit, cuisine, rangements, évier et eau, électricité, éclairage, chauffage et bien plus encore. Et la premium qui en plus de tous les équipements des versions précédentes donne accès à des suspensions surélevées, des essieux freinés, une barre de toit et des jantes alu. Impossible d’énumérer tous les équipements proposés ici, tellement ils sont nombreux.

Mais laquelle choisir ?

Nous vous avons parlé des versions disponibles, mais on ne vous a pas encore parlé de la gamme de mini-caravanes. Elles sont cinq pour le plaisir des campeurs et on les appelle : XO MicroCamp 140, XO MiniCamp 150/160/180, XO EvoCamp 165, XO CrossCamp 147 et XO MotoCamp 150-170. Avouez-le, on s’y perdrait un peu au milieu de toutes ces XO, allez, on vous donne leurs particularités.

La mini-caravane XO MicroCamp 140 est la plus petite et la plus compacte de tous. Elle saura vous accompagner dans les espaces les plus restreints. Avec la XO MiniCamp 150/160/180, vous avez trois niveaux de modularité avec une largeur intérieure de 150, 160 ou 180 cm, parfaite pour les aventures à plusieurs.

Elle se rapproche un peu plus de la caravane classique avec son ouverture arrière pour accueillir une cuisine intérieure/extérieure et elle, c'est la XO EvoCamp 165. Vous avez le goût de l'aventure offroad, la XO CrossCamp 147 a été pensé pour vous et elle est tout aussi légère que ses consœurs. Enfin, la XO MotoCamp 150-170, juste pour les inconditionnels de deux-roues qui souhaitent se déplacer avec une moto à bord de leur caravane. Je vous invite à faire un tour sur le site de Mini-caravane Teardrop pour plus de détails. Alors, laquelle choisirez-vous ?