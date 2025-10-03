Des naturalistes installent des tuiles-nids en argile pour sauver les chouettes Chevêche d’Athéna

La cause animale est l’une des causes qui me touche le plus ! Bon, j’avoue que certains animaux comme les papillons de nuit, oui, je suis phobique, me répugnent. En revanche, j’ai toujours adoré les chouettes, peut-être parce que Hedwige, la fidèle compagne de Harry Potter, m’a marquée à vie. Mais, la réalité est plus sombre que la fiction : ces oiseaux nocturnes subissent un véritable déclin, en particulier la chouette chevêche d’Athéna, étroitement liée aux milieux agricoles. En Espagne, les naturalistes catalans ont donc eu une idée brillante : créer des tuiles en argile avec une cavité intégrée, installées sur les toits de plusieurs exploitations pour proposer des refuges adaptés. Je vous présente cette idée géniale ! C’est parti.

Le projet Teula Mussolera – Adopta une teula niu, qu’est-ce que c’est ?

Ce beau projet est porté par le Grup de Naturalistes d’Osona, qui œuvre depuis plus de 30 ans à la conservation des rapaces nocturnes. Les habitants et les agriculteurs sont invités à installer ces tuiles-nid pour compenser la disparition des cavités naturelles dans les bâtiments anciens ou les arbres creux. Une initiative simple, mais porteuse d’espoir. Ces tuiles sont conçues pour la chouette chevêche : une espèce menacée et très liée aux milieux agricoles. Elles s’installent facilement puisqu’elles se placent directement sur les toitures d’exploitations. Enfin, elles renforcent aussi la collaboration de tous les citoyens pour protéger ces oiseaux nocturnes qui n’ont pas toujours bonne réputation. Ma voisine est certaine que de voir une chouette, annonce la mort de l’un de ses proches !

Entre superstitions et protection officielle

Ce qui est fascinant, c’est que les chouettes traînent une mauvaise réputation millénaire. Leur chant nocturne, leur regard perçant et leurs habitudes discrètes leur ont valu d’être associées à la mort, aux sorcières et aux mauvais esprits. Au Moyen Âge, croiser une chouette pouvait être perçu comme un signe funeste. Pourtant, ces oiseaux discrets jouent un rôle écologique crucial : ils régulent les populations de rongeurs et participent à l’équilibre des écosystèmes. Heureusement, les mentalités ont évolué. Depuis l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, toutes les chouettes et les hiboux sont protégés en France. Un clin d’œil personnel : je suis née un 29 octobre, est-ce un signe que ces oiseaux me sont liés ? En tout cas, leur sauvegarde est désormais inscrite dans la loi, et ces tuiles-nid espagnoles apportent une réponse très concrète à leur survie.

Pourrait-on aller encore plus loin ?

Cette idée est géniale, vous ne trouvez pas ? Certes, je me demande toujours quelle température il fera dans ces cavités en plein été (espérons qu’elles seront orientées au nord !). Mais si les naturalistes mettent leur savoir-faire au service de la cause, faisons-leur confiance. On pourrait même imaginer décliner ces modules pour d’autres espèces d’oiseaux ou pour les chauves-souris, en les intégrant directement aux murs des maisons ou aux bâtiments publics. Un peu d’originalité urbaine, certes, car nous avons l’habitude des bâtiments lisses, mais la biodiversité y trouverait son compte.

Comme nous vous en parlions dans cet article, ces solutions gagnent déjà toute l’Europe. Alors pourquoi ne pas généraliser ce type d’innovations pour redonner vie à nos paysages ? Et vous, seriez-vous prêts à accueillir une chouette au-dessus de votre tête grâce à une tuile-nid en argile ingénieuse ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !