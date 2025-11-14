Des pales d’éoliennes 100 % naturelles, fabriquées avec du lin et du bois de paulownia

En 2025, alors que des milliers de tonnes de pales d’éoliennes finissent en décharge chaque année, des scientifiques allemands misent sur le lin et le paulownia pour tout changer.

Nathalie Kleczinski Follow on X Envoyer un courriel 14 novembre 2025Dernière mise à jour: 13 novembre 2025
0 2 minutes de lecture
Une pale d'éolienne en lin et bois de paulownia.
Ils développent et inventent une pale d'éolienne en fibres naturelles à base de lin et de bois de paulownia. Crédit photo : L. Freese / Université des sciences appliquées de Kiel (HAW)

En 2025, alors que plus de 50 000 tonnes de pales d’éoliennes non recyclables arrivent en fin de vie en Europe, une innovation allemande venue de la Hochschule für Angewandte Wissenschaften de Kiel, pourrait bien changer la donne. Cette dernière pourrait transformer en profondeur la transition énergétique avec des pales d’éoliennes 100 % naturelles fabriquées à partir de lin, de balsa et de bois de paulownia, oui vous avez bien lu. Et, même si le prix n’est pas encore communiqué, le concept étant encore en phase de prototype, la promesse mérite que l’on s’y attarde : moins de déchets, plus de circularité et une production nettement plus durable. Certes le paulownia fait toujours l’objet de mises en garde comme celle de la Chambre d’Agriculture de Bretagne, mais cet arbre qui, comme nous vous le disions, peut atteindre de 5 à 7 mètres en 5 ans, pourrait être très utile. Il possède des inconvénients, certes, mais là il devient un avantage ! Décryptage.

Pourquoi fabriquer des pales naturelles ?

Si l’idée peut surprendre, elle répond à un véritable enjeu industriel : les pales actuelles, en fibre de verre ou de carbone, sont extrêmement difficiles à recycler. Les parcs éoliens installés au début des années 2000 arrivent aujourd’hui en fin de vie, et les déchets générés commencent à poser un sérieux problème logistique et environnemental. Les chercheurs allemands de la Hochschule für Angewandte Wissenschaften de Kiel ont donc décidé de faire autrement : des palérotors faites de lin, de balsa et de paulownia, entièrement renouvelables et beaucoup plus simples à valoriser en fin de cycle. C’est une idée pour le moins originale et surtout unique au monde, pour le moment !

L'équipe de chercheurs de l'université de Kiel avec sa pale d'éolienne en fibres naturelles.
Une équipe de chercheurs de l’université de Kiel a mis au point une pale d’éolienne à base de fibres naturelles. Crédit photo : L. Freese / Université des sciences appliquées de Kiel (HAW)

Pourquoi utiliser du paulownia et pas une autre espèce d’arbre ?

Le paulownia est apprécié pour sa légèreté, sa croissance fulgurante et son faible impact environnemental. Mais, attention : sa solidité reste limitée. Une étude scientifique (et très technique) montre que sa densité est faible et que ses performances mécaniques sont inférieures à celles de nombreuses essences destinées aux structures. D’où l’importance de l’associer à d’autres fibres comme le lin ou le balsa, pour atteindre un équilibre acceptable entre rigidité, poids et durabilité. En revanche, c’est un bois qui pousse très vite, et qui sert déjà pour la construction de meubles, par exemple. Il reste solide, couplé à d’autres matières, mais est surtout une matière première renouvelable et recyclable !

Ce qu’il faut retenir (en bref)

  • Pales d’éoliennes conçues avec lin, balsa et paulownia
  • Recyclage plus simple et matériaux compostables
  • Densité du paulownia faible : nécessite une association avec d’autres fibres
  • Technologie testée en soufflerie et en simulation
  • Projet financé à hauteur de 175 000 € en Allemagne
  • Peut influencer les futures turbines industrielles
Le paulownia est l'un des arbres à la croissance la plus rapide au monde.
Le paulownia est l’un des arbres à la croissance la plus rapide au monde. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une innovation prometteuse pour l’éolien de demain

Ces pales 100 % naturelles pourraient bien accélérer une transition énergétique plus propre et plus cohérente : moins de matériaux synthétiques, plus de circularité, et une production locale fondée sur des ressources renouvelables. Elles pourraient même inspirer d’autres secteurs : nautisme, mobilité légère, architecture… Comme quoi, même un arbre qui pousse vite et attire mes abeilles curieuses peut devenir un allié inattendu de l’énergie du futur. Alors, ces pales d’éoliennes en lin et paulownia peuvent-elles vraiment s’imposer comme une alternative crédible aux matériaux traditionnels ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Source
Haw-kiel.de
Tags
Nathalie Kleczinski Follow on X Envoyer un courriel 14 novembre 2025Dernière mise à jour: 13 novembre 2025
0 2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Journaliste passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page