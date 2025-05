Des panneaux en plastique pour réduire le coût de l’énergie solaire thermique de 40 %

Face à la hausse du prix des combustibles fossiles, les industries subissent une pression croissante pour réduire leur empreinte carbone. Des chercheurs de l’Université d’Australie du Sud développent une solution innovante pour baisser le coût de l’énergie solaire thermique dans l’agriculture et l’industrie. Leur approche est basée sur l’utilisation de miroirs en plastiques pour concentrer la lumière du soleil sur une cible spécifique, afin de générer la chaleur nécessaire aux processus industriels. Ce projet, qu’ils considèrent comme une contribution majeure à un avenir industriel vert, est financé par le programme Ignite de l’Accélérateur économique australien (AEA) du gouvernement fédéral.

Des miroirs en plastique incassables

Les scientifiques indiquent que ce nouveau système est équipé de panneaux miroirs en plastique légers, incassables, faciles à emballer et à assembler, contrairement aux systèmes solaires thermiques conventionnels. En effet, ces derniers nécessitent généralement une infrastructure lourde pour supporter des miroirs en verre fragiles. Créés grâce à la technologie brevetée d’UniSA, ces miroirs en plastique développés par les chercheurs australiens sont démontables à plat et 50 % plus légers que leurs homologues en verre. Par ailleurs, ils sont plus faciles à fabriquer, à transporter et à installer. L’équipe de recherche explique qu’ils utilisent des revêtements spéciaux dans leur fabrication, leur permettant d’être aussi réfléchissant qu’un miroir classique. Pour information, l’UniSA s’est associée à Impacts Renewable Energy Pty Ltd et à l’Université Charles Sturt (CSU) pour réaliser ce projet d’énergie propre.

Un projet pilote prévu et testé en Australie

Les chercheurs prévoient de tester leur technologie sur le terrain, notamment au Vignoble du Futur de l’Université Charles Sturt, un pôle d’innovation dans les procédés de production de vin en Australie. Le projet pilote inclut la construction, l’installation et le test de deux maquettes grandeur nature, chacune composée de 16 panneaux thermoformés et dotés d’un revêtement réfléchissant multicouche spécial aluminium-silice. « Cette solution de thermosolaire concentré (TSC) est particulièrement adaptée au climat chaud et sec de l’Australie et offre une voie viable vers une énergie solaire thermique zéro émission », précise Colin Hall, professeur à l’UniSA et inventeur de la technologie de revêtement des miroirs en plastique. Il ajoute qu’en testant ce système sur le terrain, ils posent les bases d’un système énergétique plus propre et plus résilient en Australie et au-delà.

Réduire de moitié le coût de production de l’énergie solaire thermique

Les miroirs en plastique légers d’UniSA ont le potentiel de réduire de 40 % le coût de l’énergie solaire thermique. Selon les chercheurs, cela pourrait représenter un gain considérable pour les installations agricoles et industrielles qui nécessitent de grandes quantités de chaleur pour des procédés à grande échelle, à des températures comprises entre 100 et 400 °C. « Malheureusement, la plupart des technologies d’énergie renouvelable, comme le photovoltaïque, ne parviennent pas à répondre aux exigences de haute température de ces secteurs. Notre technologie comble cette lacune et offre des avantages significatifs en termes de coût et d’installation », déclare le Dr Marta Llusca Jane, directrice du projet à l’UniSA.

De plus, selon elle, l'impact environnemental est réduit, car il y a moins d'émissions de CO2. Notons que la chaleur industrielle représente 25 % de la consommation énergétique mondiale et 20 % des émissions de CO2. Plus d'informations sur unisa.edu.au.