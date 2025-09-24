« Des pleins 50 % moins cher », un kit de conversion au bioéthanol à 690 € montage compris

Biomotors a lancé la commercialisation de son nouveau kit de conversion baptisé BIOFlex Air. Équipé d’injecteurs dédiés, ce boîtier est compatible avec l’ensemble des voitures roulant à l’essence…

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 24 septembre 2025
2 minutes de lecture
Le kit de conversion au bioéthanol.
Un kit de conversion au bioéthanol abordable pour rouler moins cher. Crédit photo : Biomotors (capture d'écran vidéo Facebook)

En raison des tensions en Ukraine et au Moyen-Orient, mais également de la hausse du Brent et de certaines taxes, les prix des carburants ont connu une augmentation continue ces dernières années. Selon des chiffres de la Commission européenne publiés sur le site d’information Touteleurope.eu en avril 2025, un automobiliste doit débourser environ 1,63 € pour un litre de gazole et 1,77 € pour un litre d’essence (SP95) en France. Si le passage à l’électrique se présente comme une excellente solution pour limiter les dépenses, les VEB restent encore trop onéreux pour de nombreux ménages. Pour offrir aux automobilistes une alternative moins coûteuse à l’achat d’une voiture électrique, Biomotors, une entreprise basée à Vendargues, a mis au point un kit de conversion baptisé BIOFlex Air. Ce boîtier permet aux véhicules essence de rouler au bioéthanol E85.

Un kit de conversion pour réaliser d’importantes économies

Le BIOFlex Air de Biomotors est proposé à seulement 690 €, un prix incluant les travaux de pose. Grâce au kit de conversion, il est possible de réduire significativement les dépenses en carburant, dans la mesure où le litre de bioéthanol est à 0,735 €, soit environ 1 € de moins que l’essence. D’après un simulateur proposé par l’entreprise sur son site, un automobiliste conduisant une voiture équipée d’un réservoir de 60 litres et effectuant quatre pleins par mois peut réduire ses dépenses d’approximativement 207 €/mois et de 2 483 €/an. Les calculs réalisés par l’outil prennent en considération la surconsommation de bioéthanol de 15 %. D’autre part, le coût du boîtier devrait être rentabilisé en 15 pleins, selon des estimations du fabricant.

Un kit de conversion posé sur un moteur.
Biomotors propose un kit de conversion au bioéthanol avec ses nombreux partenaires. Crédit photo : Biomotors (capture d’écran vidéo Facebook)

Un dispositif innovant

Le BIOFlex Air est une version améliorée du précédent kit de conversion. Ce dernier est constitué essentiellement d’un boîtier connecté aux injecteurs d’origine d’une voiture pour qu’elle puisse fonctionner au bioéthanol. Le nouveau kit, quant à lui, est composé d’un calculateur pilotant des injecteurs indépendants qui envoient l’E85 au moteur à partir de l’admission d’air. Cette conception innovante facilite grandement l’installation du dispositif et améliore les performances d’une voiture. Par ailleurs, elle résout certains problèmes liés à la complexité des systèmes d’injection et au verrouillage des calculateurs des véhicules les plus récents. En d’autres termes, elle permet au boîtier de s’adapter parfaitement aux motorisations les plus complexes et le rend compatible avec l’ensemble des modèles de voitures à essence du marché.

Un boîtier améliorant la durée de vie des injecteurs d’origine

Outre la compatibilité avec la grande majorité des moteurs à essence, la facilité d’installation et l’amélioration des performances, le BIOFlex Air se présente comme une excellente solution pour optimiser la durée de vie d’un moteur. Notamment des injecteurs d’origine, car en effet, le kit de conversion n’utilise pas ces composants mécaniques, contrairement à l’ancienne version. Ce qui leur permet de bénéficier d’un temps de repos plus important et, par conséquent, d’allonger leur durée de vie.

Un boitier BioFlex monté sur un moteur.
Avec un kit de conversion comme celui-ci, pas besoin de reprogrammer le moteur. Crédit photo : Biomotors

À noter que lors de l’achat du nouveau kit de conversion de Biomotors, un automobiliste peut opter pour un paiement en 20 fois pour éviter tout impact négatif sur son budget. Une fois le boîtier acquis, il doit confier son installation à un spécialiste agréé. Plus d’informations sur biomotors.fr. Seriez-vous prets à installer un kit de conversion pour passer au bioéthanol ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
norauto.fr
Source
biomotors.fr
Tags
Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 24 septembre 2025
2 minutes de lecture

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page