« Des pleins 50 % moins cher », un kit de conversion au bioéthanol à 690 € montage compris

En raison des tensions en Ukraine et au Moyen-Orient, mais également de la hausse du Brent et de certaines taxes, les prix des carburants ont connu une augmentation continue ces dernières années. Selon des chiffres de la Commission européenne publiés sur le site d’information Touteleurope.eu en avril 2025, un automobiliste doit débourser environ 1,63 € pour un litre de gazole et 1,77 € pour un litre d’essence (SP95) en France. Si le passage à l’électrique se présente comme une excellente solution pour limiter les dépenses, les VEB restent encore trop onéreux pour de nombreux ménages. Pour offrir aux automobilistes une alternative moins coûteuse à l’achat d’une voiture électrique, Biomotors, une entreprise basée à Vendargues, a mis au point un kit de conversion baptisé BIOFlex Air. Ce boîtier permet aux véhicules essence de rouler au bioéthanol E85.

Un kit de conversion pour réaliser d’importantes économies

Le BIOFlex Air de Biomotors est proposé à seulement 690 €, un prix incluant les travaux de pose. Grâce au kit de conversion, il est possible de réduire significativement les dépenses en carburant, dans la mesure où le litre de bioéthanol est à 0,735 €, soit environ 1 € de moins que l’essence. D’après un simulateur proposé par l’entreprise sur son site, un automobiliste conduisant une voiture équipée d’un réservoir de 60 litres et effectuant quatre pleins par mois peut réduire ses dépenses d’approximativement 207 €/mois et de 2 483 €/an. Les calculs réalisés par l’outil prennent en considération la surconsommation de bioéthanol de 15 %. D’autre part, le coût du boîtier devrait être rentabilisé en 15 pleins, selon des estimations du fabricant.

Un dispositif innovant

Le BIOFlex Air est une version améliorée du précédent kit de conversion. Ce dernier est constitué essentiellement d’un boîtier connecté aux injecteurs d’origine d’une voiture pour qu’elle puisse fonctionner au bioéthanol. Le nouveau kit, quant à lui, est composé d’un calculateur pilotant des injecteurs indépendants qui envoient l’E85 au moteur à partir de l’admission d’air. Cette conception innovante facilite grandement l’installation du dispositif et améliore les performances d’une voiture. Par ailleurs, elle résout certains problèmes liés à la complexité des systèmes d’injection et au verrouillage des calculateurs des véhicules les plus récents. En d’autres termes, elle permet au boîtier de s’adapter parfaitement aux motorisations les plus complexes et le rend compatible avec l’ensemble des modèles de voitures à essence du marché.

Un boîtier améliorant la durée de vie des injecteurs d’origine

Outre la compatibilité avec la grande majorité des moteurs à essence, la facilité d’installation et l’amélioration des performances, le BIOFlex Air se présente comme une excellente solution pour optimiser la durée de vie d’un moteur. Notamment des injecteurs d’origine, car en effet, le kit de conversion n’utilise pas ces composants mécaniques, contrairement à l’ancienne version. Ce qui leur permet de bénéficier d’un temps de repos plus important et, par conséquent, d’allonger leur durée de vie.

À noter que lors de l’achat du nouveau kit de conversion de Biomotors, un automobiliste peut opter pour un paiement en 20 fois pour éviter tout impact négatif sur son budget. Une fois le boîtier acquis, il doit confier son installation à un spécialiste agréé. Plus d’informations sur biomotors.fr. Seriez-vous prets à installer un kit de conversion pour passer au bioéthanol ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .