Des scientifiques s’intéressent aux « tomates qui poussent sans eau » de Pascal Poot

Faire pousser des tomates sans une goutte d’eau ? Voilà une promesse qui ferait rêver n’importe quel jardinier confronté à des restrictions estivales. C’est pourtant le pari, et le quotidien, de Pascal Poot, agriculteur autodidacte installé dans l’Hérault. À force de sélection paysanne, il propose des semences anciennes de tomates résistantes à la sécheresse, cultivées sans arrosage ni pesticides. Le tout pour un rendement impressionnant : jusqu’à 25 kg par pied. Nous vous en parlions déjà dans cet article dédié, et dans celui-ci sur l’achat de graines paysannes. Mais, derrière la success story, certains scientifiques s’interrogent : miracle agricole… ou raccourci génétique ?

Pascal Poot, l’homme qui parle aux graines

Depuis plus de 20 ans, Pascal cultive plus de 400 variétés de tomates sur les terres rocailleuses d’Olmet-et-Villecun, sans le moindre système d’irrigation. Sa méthode repose sur une sélection naturelle : il laisse ses plantes affronter les conditions locales (sécheresse, maladies, parasites) et récolte uniquement les graines des plants qui ont tenu le coup. Au fil des générations, ses semences deviennent plus rustiques, plus productives et moins dépendantes de l’intervention humaine. C’est un peu la méthode du « laisse-faire » version potager. Et, ça fonctionne : ses pieds de tomates, enracinés dans la caillasse, ne boivent qu’un ou deux arrosages dans la saison. Mais, attention, Pascal ne prétend pas faire des miracles. Il parle de mémoire végétale, d’adaptation progressive, voire de « tolérance » à la sécheresse. Et surtout, il n’a rien inventé : il a simplement redonné ses lettres de noblesse à la sélection variétale, pratiquée depuis des siècles par les paysans du monde entier.

Une promesse séduisante… qui ne fait pas l’unanimité

Cette approche ne plaît pas à tout le monde, notamment dans le monde scientifique. Certains chercheurs rappellent que la résistance à la sécheresse ne s’acquiert pas uniquement par l’expérience, mais surtout par des mutations génétiques aléatoires, suivies d’une sélection. Pour eux, la méthode de Pascal Poot repose donc plus sur la patience et la chance que sur une transmission réelle entre générations de graines. Un article de TF1 Info a d’ailleurs passé au crible ses déclarations. On y apprend notamment que ses cultures se trouvent dans une zone… très arrosée, même sans arrosage humain. De quoi relativiser l’exploit, même si la performance reste notable.

Comparatif : Pascal Poot vs graines hybrides industrielles

Critères Semences de Pascal Poot Graines hybrides F1 Arrosage Très faible (1 à 2 fois par saison) Régulier, voire quotidien Pesticides Aucun utilisé Fréquemment nécessaires Rendement Jusqu’à 25 kg/pied 5 à 15 kg/pied Reproductibilité Oui, d’année en année Non, hybridation impossible Adaptabilité au climat Forte, selon la région Moyenne, standardisée Prix des semences Moyen à élevé Faible à moyen

Une piste prometteuse face au réchauffement ?

Même si les chercheurs restent prudents, les semences de Pascal Poot posent les bonnes questions. Face à un climat de plus en plus instable, devons-nous continuer d’arroser toujours plus… ou apprendre à cultiver autrement ? La méthode artisanale, empirique et résiliente de cet agriculteur inspire une nouvelle génération de jardiniers amateurs, lassés des graines stériles et des traitements chimiques. Alors bien sûr, tout le monde ne pourra pas du jour au lendemain cultiver des tomates sur un caillou.

Mais, peut-être qu'en redonnant une place aux graines paysannes, on sème déjà les bases d'une agriculture plus sobre, plus libre… et surtout plus savoureuse.