Deux français inventent un ralentisseur intelligent qui punit uniquement les chauffards

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que la Sécurité Routière est d’une importance capitale pour moi, bénévole pour l’association Victimes & Avenir, qui se bat chaque jour pour faire reconnaître les droits des victimes. Des victimes qui le deviennent souvent à cause de chauffards inconscients pour qui les limitations de vitesse sont uniquement des théories ! Toujours en quête d’innovations sur le sujet, je suis tombée sur une invention que j’aimerais voir se démocratiser partout en France, et notamment dans mon petit village de Réau, en Seine-et-Marne ! Et, si je vous disais qu’un ralentisseur pouvait devenir intelligent au point de ne se déclencher exclusivement si vous roulez trop vite ? Non, ce n’est pas un sketch, c’est BumpGuard’s, un projet 100 % français sélectionné aux James Dyson Awards. Conçu par deux étudiants de Nancy, Théo Hoffmann et Louis Marconnet, ce ralentisseur nouvelle génération veut fluidifier le trafic, protéger les usagers vulnérables et récompenser les bons conducteurs. Bref, une idée brillante pour faire ralentir les fous du volant, sans embêter tout le monde. Un petit bijou de sécurité routière à découvrir maintenant !

Quand le ralentisseur devient sélectif et malin

Le fonctionnement de BumpGuard’s est aussi simple qu’efficace : un radar placé en amont mesure la vitesse du véhicule. Si celle-ci est excessive, hop, un ralentisseur mécanique se déploie pour forcer le conducteur à lever le pied. En revanche, si la vitesse est respectée, le ralentisseur reste à plat, et la voiture passe sans encombre. Résultat ? Moins de freinages inutiles, moins d’usure des véhicules, et une vraie récompense pour les conducteurs prudents. Une lumière avertit aussi les piétons qu’un véhicule arrive trop vite, renforçant ainsi la sécurité aux abords des passages piétons ou des écoles. L’objectif est clair : protéger sans pénaliser, rappeler sans sanctionner. Et, avouons-le : c’est quand même plus agréable de rouler sur du plat que de bondir sur un dos-d’âne, surtout quand on respecte scrupuleusement les 30 km/h affichés !

De l’idée à la récompense : un parcours prometteur

L’histoire de BumpGuard’s commence fin 2024, dans une salle de brainstorming, comme souvent. Très vite, l’idée séduit, et les deux créateurs s’inscrivent au Challenge Innovation Sécurité Routière, où ils se hissent à la 3ᵉ place du classement. Une performance qui leur vaut une subvention de 3 000 €, et surtout une belle reconnaissance dans le milieu. Depuis, les choses s’accélèrent : formation à l’entrepreneuriat, premiers croquis, maquettes, et bientôt un prototype fonctionnel prévu pour l’été 2025. Et, ce n’est qu’un début ! Théo et Louis souhaitent créer leur entreprise d’ici à 2026, et tester leur invention dans une première commune volontaire. Ambitieux ? Oui. Mais, surtout utile, pragmatique, et économiquement accessible, grâce à un système modulaire, temporaire et non encastré, qui réduit considérablement les coûts d’installation. Je vous ajoute le lien de leur campagne de financement sur tipeee.com si vous souhaitez les soutenir.

Ce qu’il faut retenir sur BumpGuard’s :

Fonctionnalité Description Activation sélective Le ralentisseur se déclenche uniquement si le véhicule dépasse la vitesse limite Radar intégré Mesure la vitesse en temps réel, en amont du dispositif Signal lumineux pour piétons Avertit si un danger approche Respect du conducteur Aucun ralentisseur si la vitesse est correcte Installation simplifiée Modulaire, posé en surface, donc moins coûteux pour les collectivités Objectif 2026 Création de l’entreprise et premiers tests en situation réelle

Vers une sécurité routière plus juste… et plus supportable

BumpGuard's ne se contente pas de ralentir les excités du volant, il réconcilie les conducteurs avec les dispositifs de sécurité. Et, ça, ce n'est pas rien. Fini les secousses inutiles quand on respecte les limitations. Fini les protestations du dos, de la suspension ou de la passagère qui renverse son café, ma fille pourrait vous en parler lorsqu'elle est ma passagère. En bref, c'est une solution douce, mais efficace, pensée à la fois pour protéger, fluidifier et faire évoluer les comportements. Plus d'informations : jamesdysonaward.org. Et, si le futur de la sécurité routière passait par un ralentisseur intelligent ?