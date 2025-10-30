Diptyx, une liseuse à double écran (open source) qui s’ouvre comme un livre papier

Je l’avoue, avant d’en posséder une, je pensais qu’une liseuse numérique ne remplacerait jamais le plaisir du papier. Et, pourtant… depuis que j’ai découvert la magie du format ePub, je ne reviendrai plus en arrière. Pendant les vacances, j’ai pu embarquer 150 livres dans moins de 300 g, et mon père pourrait vous raconter le gain de place dans le coffre ! Autant dire qu’un sac entier de bouquins, c’est désormais de l’histoire ancienne. Et, aujourd’hui, une nouvelle petite révolution s’annonce : la Diptyx E-Reader, une liseuse open source au design unique qui s’ouvre comme un livre papier. Bientôt, elle sera proposée sur Crowd Supply, et mise sur la simplicité, la réparabilité et la liberté : pas de DRM, pas de cloud, juste vos fichiers EPUB et le plaisir de lire. D’après le Lab « La Société Numérique », 22 % des Français ont déjà lu un livre numérique : un chiffre en constante progression. La Diptyx E-Reader trouvera-t-elle des adeptes ? En attendant, je vous la présente.

Deux écrans pour une expérience de lecture inédite

La Diptyx ne ressemble à aucune autre liseuse. Dotée de deux écrans e-ink de 5,83 pouces, elle s’ouvre et se referme comme un roman de poche. Une fois fermée, les écrans se protègent mutuellement : plus besoin d’étui ! Avec seulement 300 g sur la balance et deux batteries de 1 500 mAh, elle peut tenir plusieurs semaines sans recharge. Le tout fonctionne grâce à une puce ESP32, bien connue des bidouilleurs, et un firmware totalement open source. Ce qui m’a immédiatement séduite, c’est son esprit libre. On peut y ajouter ses propres polices, ajuster les marges, modifier le code, et même intégrer de nouvelles fonctions comme un lecteur RSS ou une version hors ligne de Wikipédia. Une liseuse que l’on peut personnaliser à l’infini : voilà qui devrait plaire aux amateurs d’électronique comme aux lecteurs nomades.

Le marché du livre numérique poursuit sa montée

Selon le rapport IBTimes, le chiffre d’affaires du livre numérique en France atteignait 285,2 M€ en 2022, et la tendance reste à la hausse. Les Français s’équipent de plus en plus, et les liseuses s’imposent doucement comme un réflexe de lecture, malgré quelques critiques relevées dans cet article. Mais toutes les liseuses ne se valent pas. Certaines, testées ici, misent sur des écosystèmes fermés, tandis que d’autres, comme Diptyx, jouent la carte de la transparence et de la propriété : « Own your device, own your books » ou en français « Votre liseuse vous appartient, vos livres aussi », comme le proclame fièrement son slogan. Pas besoin de compte, pas de publicité, pas de dépendance à une plateforme. Un vrai vent de liberté dans un marché parfois trop verrouillé.

Vers une nouvelle génération de lecteurs libres

La Diptyx E-Reader s’adresse à ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur lecture, loin des géants du numérique. C’est une liseuse à la fois simple, ingénieuse et respectueuse de l’utilisateur, qui redonne à la lecture son caractère intime et durable. Et, entre nous, si elle permet de continuer à emporter ma bibliothèque entière dans mon sac sans râler mon père, je signe tout de suite !

Et vous, seriez-vous prêt à tourner les pages d’un livre numérique open source ? En savoir davantage ? Découvrez le projet sur le site officiel : Diptyx.dev. Cet article vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !